Deze EV met 1.000 km range is nú onderweg naar Nederland

We zullen de term ‘Tesla-killer’ een keertje niet gebruiken, maar het is wel degelijk een Model S-rivaal.

Als je een beetje autokenner bent kun je zo’n beetje iedere auto die je onderweg tegenkomt in één oogopslag herkennen. Toch kan dat nog wel eens lastig zijn vandaag de dag. Je kunt tegenwoordig gloednieuwe auto’s tegenkomen waarvan je geen flauw idee hebt wat voor merk het is. Laat staan welk model.

Nieuwe merken

Dat heeft alles te maken met het feit dat er aan de lopende band nieuwe merken arriveren in Nederland. Een flink deel daarvan is Chinees. Het volgende Chinese EV-mark laat niet lang op zich wachten. Zeer binnenkort kun je in Nederland ook NIO’s krijgen.

NIO ET7

Het was al duidelijk dat NIO onze kant op zou komen, maar het was nog niet zeker met welk model. Dat weten we nu wel: NIO trapt af met hun topmodel, de ET7. Ze willen dus meteen indruk maken.

Model S

We ontkomen er niet aan om Tesla te noemen, want de ET7 is qua formaat vergelijkbaar met de Model S. Met een lengte van 5,1 meter is de NIO ET7 zelfs nog iets groter. Niet alleen het formaat, maar ook het design roept trouwens associaties op met Tesla. NIO is dus niet heel vernieuwend bezig op dit vlak, maar het ziet er allemaal wel strak uit.

Interieur

Ook in het interieur is de invloed van Tesla zichtbaar. We zien dus een heel minimalistisch interieur, met pontificaal in het midden een 12,8 inch touchscreen. De ET7 is standaard aardig luxe, met verwarmde en geventileerde stoelen met massagefunctie (voor én achter) en een Dolby-audiosysteem met 23 speakers. Je kunt ook rekenen op een uitgebreid pakket aan rijhulpsystemen en een spraakassistent.

Specificaties

De technische specificaties van de NIO ET7 zijn niet misselijk. De ET7 beschikt standaard over twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 653 pk. Daarmee zit je in 3,9 seconden op 100 km/u.

1.000 km?

Het meest interessante is echter de actieradius. NIO belooft een range tot wel 1.000 km. Uiteraard zit er een addertje onder het gras: dit is nog gemeten volgens de NEDC-cyclus. Desondanks zal dit ook volgens de WLTP een imposante range opleveren. Daarvoor moet je wel de versie met 150 kWh accu hebben.

Varianten

Naast de 150 kWh-topversie zijn er ook varianten met een 70 kWh en een 100 kWh batterij. Die hebben respectievelijk een actieradius van 500 en 700 km. Volgens de rooskleurige NEDC-cijfers, althans.

Prijskaartje

De cijfers klinken veelbelovend, maar hoe interessant de auto daadwerkelijk is zal afhangen van het prijskaartje. Dat weten we helaas nog niet. We weten wél zeker dat de auto naar Nederland komt.

Op de boot

Sterker nog: de eerste exemplaren zijn al op de boot gezet in China. Deze zijn niet alleen bestemd voor Nederland, maar ook voor Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. De eerste NIO’s zullen nog dit jaar geleverd worden in ons land.

De eerste NIO ET7 is overigens al gespot in Nederland. Spotter @arnoldh kwam afgelopen weekend een gecamoufleerd exemplaar tegen in Rotterdam.