Golfer wint weer eens wat anders dan een Porsche

Daarnaast deed hij een mooi gebaar naar zijn caddie.

Regelmatig komen hier op Autoblog golftoernooien voorbij waar de winnaars naar huis gingen met een gloednieuwe Porsche. Hoe anders is dit toernooi, de Charles Schwab Challenge. PGA golfer Kevin Na wist het toernooi te winnen. Niet alleen vertrekt de golfer met 1,3 miljoen dollar prijzengeld in zijn zak, de beste man won ook een 1973 Dodge Challenger restomod.

Na maakte meteen duidelijk dat hij de auto zou schenken aan zijn caddie Kenny Harms. De assistent van de golfer viel sowieso in de prijzen. Door de winst van Na mag Harms een jaar lang gratis rijden in een nieuwe Lexus UX F Sport. De Japanse autofabrikant is sponsor van het evenement.

De Charles Schwab Challenge vond plaats bij de Colonial Country Club in Texas in de Verenigde Staten. Volgens PGA.com had caddie Harms het met Na vaker over de auto gehad. Toen bekend werd dat de Challenger een prijs was, zei de caddie tegen de golfer dat hij de musclecar zo graag zou willen hebben. Dat die wens uiteindelijk uitkomt met het mooie gebaar van Na is natuurlijk geweldig voor de caddie. De Challenger is gerestaureerd door Steve Strope van Pure Vision in Californië. Onder de kap van de Dodge ligt een moderne 6.4-liter Hemi krat-motor met een vermogen van 485 pk.