Doe je best met golf, rij in een nieuwe 911 naar huis

De Italiaanse golfer Marco Leoni is een gelukkig man. Hij mag zich eigenaar noemen van een gloednieuwe Porsche 911 Carrera S en heeft er geen euro voor moeten betalen. Dankzij zijn talent voor de golfsport beschikt de Italiaan nu over de gele Porsche.

Leoni nam deel aan de Porsche Golf Cup World Final. Naast een traditionele prijzenpot konden deelnemers ook een nieuwe 911 winnen. Ze moesten daarvoor een hole-in-one maken op de Canyamel golfcourse in Spanje. Leoni raakte de bal goed en met zijn perfecte worp resulteerde dit in een hole-in-one.

Porsche organiseert dit amateurkampioenschap al zes jaar op rij. In totaal doen 17.647 golfers mee aan het kampioenschap via 261 kwalificatierondes. Uiteindelijk blijven er 80 golfers over die een finale ronde spelen. Leoni wist het tournament niet te winnen, maar heeft nu wel een 911 door die hole-in-one. Dat kun je toch niet echt een troostprijs noemen.

Vorig jaar wist Marcel Siem een Porsche Panamera Sport Turismo met een hole-in-one tijdens de Porsche European Open in Hamburg. Voor die golfer was het destijds zijn tweede Porsche. Wat dat betreft zal de prijs voor Marco Leoni wat specialer aanvoelen. Bovendien is zo’n nieuwe 911 toch een stukkie gaver dan een Panamera.