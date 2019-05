Wat je moet weten over de 24u Le Mans Ford GT liveries

Uiteraard verwijst Ford weer eens naar de rijke racehistorie van het merk voor de aankomende 24u van Le Mans.

En daar is niets mis mee. Porsche doet het ook en het is juist tof om die oude liveries te zien op de moderne auto’s die deelnemen aan Le Mans. Voor de aankomende race trekt Ford alles uit de kast. Het is immers de laatste keer dat het Ford GT fabrieksprogramma meedoet aan de iconische race.

De vier fabrieks-Ford GT’s hebben elk een uniek ontworpen striping. Uiteindelijk zullen er vijf GT’s te zien zijn in de GTE Am-klasse. Keating Motorsports (met o.a. Jeroen Bleekemolen) doen ook mee met een Ford GT, maar is dus niet onderdeel van het fabrieksteam.

De GT met nummer 66 heeft een zwart ontwerp geïnspireerd op de Ford GT40 van Bruce McLaren en Chris Amon die Le Mans in 1966 wonnen. Achter het stuur nemen Stefan Mücke (DE), Olivier Pla (FR) en Billy Johnson (VS) plaats.

Nummer 67 heeft een ontwerp dat verwijst naar de GT40 die in 1967 Le Mans won. Deze auto zal bestuurd worden door Andy Priaulx (GB), Harry Tincknell (GB) en Jonathan Bomarito (VS).

Nummertje 68 (zonder rijst) verwijst juist naar een recente overwinning, de overwinning op Le Mans in 2016. Ford heeft niets gewijzigd aan deze livery en zal met dit uiterlijk weer deelnemen aan de wereldberoemde race. In deze auto nemen Dirk Müller (DE), Joey Hand (VS) en Sébastien Bourdais (FR) plaats.

Dan de GT nummer 69. Scott Dixon (NZ), Ryan Briscoe (AU) en Richard Westbrook (GB) rijden in een auto met een ontwerp die verwijst naar de 1-2-3-finish van Ford op Le Mans in 1966 met de GT40.

Hoewel Keating Motorsports geen onderdeel is van het fabrieksteam, rijden ze wel met een livery die qua design overeenkomt met de andere GT’s. In dit geval is hoofdsponsor Wynn’s goed te zien. Het team rijdt met GT nummer 85 met de coureurs Ben Keating (VS), Jeroen Bleekemolen (NL) en Felipe Fraga (BR).

2 juni is de officiële testdag op Le Mans en dan komen de auto’s in actie op Circuit de La Sarthe. De 24u van Le mans is in het weekend van 15 en 16 juni.