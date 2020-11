Goodyear winterbanden: het begint met verstand van sneeuw! - Autoblog.nl

Het is vooral belangrijk dat je als bandenfabrikant sneeuw door en door kent.

De winter nadert langzaam maar zeker, dus dat betekent dat het weer tijd is voor warme truien, boerenkool met rookworst en winterbanden. Een goede winterband moet natuurlijk feilloos overweg kunnen met sneeuw. Daarom is het voor een bandenfabrikant van essentieel belang dat ze alles weten van sneeuw. Maar dan ook echt alles.

IJskristallen

Daarom weten ze bijvoorbeeld bij Goodyear dat iedere sneeuwvlok een unieke combinatie is van miljarden ijskristallen. Ook weten ze dat deze kristallen altijd zeshoekig zijn omdat watermoleculen zich altijd rangschikken onder een hoek van 60 of 120 graden. En dat droge poedersneeuw 30 kg/m3 weegt, terwijl vaste sneeuw een massa van 800 kg/m3 kan hebben. De meest schokkende uitkomst van Goodyear’s onderzoek is echter dat niet Eskimo’s, maar Schotten de meeste woorden voor sneeuw hebben. 421 Om precies te zijn.

Interactie

Dit alles is buitengewoon fascinerend, maar het gaat er uiteindelijk om hoe de sneeuw de grip van een band beïnvloedt. De verschillende soorten sneeuw beïnvloeden namelijk op verschillende manieren de prestaties van de band. Verse sneeuw hecht zich bijvoorbeeld aan de complete band. Als de sneeuw daarentegen zeer hard is blijft het loopvlak gewoon zwart. Samengepakte sneeuw zit ertussenin en blijft alleen in de groeven zitten. Naast het soort sneeuw beïnvloedt ook onder meer de luchttemperatuur en de snelheid de interactie tussen de sneeuw en de band.

Sneeuwlab

Goodyear onderzoekt deze interactie in hun Innovation Center in Luxemburg. In het sneeuwlab kan het kwik tot 40 graden onder nul zakken. Er worden onder andere sneeuwkristallen geproduceerd in een speciale machine en er worden 3D-modellen van sneeuwmonsters gemaakt. Met een zogenaamde tribometer wordt de wrijving van de band op de sneeuw bestudeerd. Vervolgens is het aan de testrijders om de banden op de proef te stellen in Scandinavië, Zwitserland en Nieuw-Zeeland.

UltraGrip Performance +

Het resultaat van al dit onderzoek en testwerk is de UltraGrip-winterbandenreeks van Goodyear. De UltraGrip Performance + is de ultieme band uit deze reeks. Met deze band ben je verzekerd van kortere remafstanden op zowel nat als droog wegdek en betere grip op sneeuw en ijs.

UltraGrip 9 +

Voor de kilometervreters is de UltraGrip 9 + een geschikte winterband. Net als de Performance + zorgt deze band voor betere grip op sneeuw en ijs. De hoge elasticiteit van het loopvlak zorgt daarnaast voor minder breuken, wat dit een perfecte winterband maakt om veel kilometers mee af te leggen.

Goodyear heeft op dit moment een actie lopen. Koop een set banden en krijg tot € 40 retour EN maak kans op een BMW Driving Experience.