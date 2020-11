Audi en Mercedes helpen in zoektocht naar een occasion - Autoblog.nl

Wilde je een nieuwe auto kopen, maar ga je uiteindelijk toch voor een occasion, dan helpen Audi en Mercedes je bij die zoektocht.

Waar de verkoop van nieuwe auto’s dit jaar aan het dalen is, is dat bij occasions niet het geval. Sterker nog, daar is tot nu toe sprake van een lichte plus. Die occasionmarkt is daardoor een stukje interessanter geworden voor dealers en importeurs, waardoor het logisch lijkt om daar iets meer marketing aan te besteden en nieuwe diensten te bedenken. Daarom zijn zowel Audi als Mercedes in de afgelopen dagen bovenop de handel in occasions gesprongen.

Om te beginnen met Audi. Zij hebben vrijdag iets nieuws aangekondigd, speciaal voor de liefhebber voor de nieuwere auto’s. Sinds vrijdag is het namelijk mogelijk om specifiek te zoeken op S- en RS-auto’s op de Audi-occasionwebsite. Je hoeft dus niet meer te scrollen langs een A1 met een miezerig 1,0 liter-benzineblokje, maar je kan meteen voor een dikke RS6 gaan met 4,0 liter-V8.

Occasionzoekers kunnen via de site zoeken naar de S- en RS-modellen, door bij de modellenlijst op de occasionpagina naar beneden te scrollen en S/RS-modellen te kiezen. Daar staan op moment van schrijven 87 tweedehandsjes op, Variërend van een A3 Sportback voor 27k tot een RS Q8 van ruim twee ton. Alle modellen op de Audi-occasionsite hebben daarnaast het Selectie :plus-label, waarbij ze op ‘130 punten’ gecheckt zijn en een gegarandeerde kilometerstand en onderhoudshistorie hebben.

Mercedes kijkt bij Audi af

Voor het nieuwigheidje van Mercedes, lijken ze bij Audi en het Selectie :plus-label te hebben afgekeken. Mercedes-Benz introduceert namelijk Mercedes-Benz Certified, een ‘keurmerk’ die je als occasionkoper moet helpen. Deze occasions zijn maximaal zes jaar oud en hebben niet meer dan 150.000 kilometer gereden. De Certified-auto’s worden op ‘honderd essentiële punten’ gecheckt; dat is wel dertig punten minder dan Audi.

Waar Mercedes wél verdergaat dan Audi, is op het gebied van garantie. Bij Selectie :plus krijg je namelijk minimaal zes maanden garantie. Mercedes geeft je altijd twee jaar. Daarnaast garandeert Merc dat bij vervanging of reparatie alleen originele onderdelen zijn gebruikt. Audi en Mercedes verschillen ook in de eerste twee weken na aanschaf. Bij Mercedes mag je namelijk tweeduizend kilometer rijden voordat de omruilgarantie vervalt, bij Audi mag je ‘slechts’ vijfhonderd kilometer rijden. Bij die vijfhonderd kilometer krijg je bij Audi wel je geld terug, terwijl je bij Mercedes een andere Merc uit mag kiezen.

Mocht dit Certified je overigens bekend voorkomen; Mercedes gebruikt dit al ruim twee jaar bij de bestelwagens. Mercedes claimt dat dit zo’n succes is, dat ze dit daarom ook gaan uitbreiden naar de personenwagens. Verder zijn er amper verschillen, al krijg je bij de bestelwagens de garantie dat je binnen de eerste zes maanden of tienduizend kilometer geen onderhoud hoeft te plegen.

