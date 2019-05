Google gaat kijken hoe ranzig Amsterdam écht is

Het antwoord op alle vragen. De Amerikaanse zoekgigant Google is wat dat betreft ieders beste digitale vriend. Behalve als het om privacy en andere gevoelige dingen gaat. Dan zijn mensen vaak wat minder enthousiast over het techbedrijf.

Met StreetView bracht Google op revolutionaire wijze de wereld in kaart. Het techbedrijf is van plan om met Project Air View een vervolg te geven aan deze technologie. In plaats van foto’s te maken, worden Google auto’s uitgerust met meetapparatuur om de luchtkwaliteit te meten. De resultaten worden vervolgens weergegeven in Google Earth. Zo weet je exact in welke omgeving het een ranzige boel is.

Google komt met Project Air View ook naar Nederland, zo maakt het bedrijf bekend. In samenwerking met de gemeente Amsterdam gaat Google met twee auto’s allerlei stoffen in de lucht meten tijdens een ritje door de stad. De sensoren op de auto zijn geïnstalleerd door slimme koppen van de Universiteit van Utrecht.

Two Street View cars have been equipped with air sensors to measure nitric oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), particulate matter (PM 2.5, PM 10), ultrafine particulate matter (PM 0.1), and black carbon.

Het is een slimme manier van Google om gedetailleerd situaties in kaart te brengen. Vaak worden metingen verrichten op bepaalde punten in de stad. Google weet straks van straat tot straat weer te geven hoe het zit met de luchtkwaliteit.

Met onder meer auto’s en opstoppingen tot gevolg is de kwaliteit in een stad altijd een stuk minder gezond in vergelijking met een dorp. Steden willen dit gaan aanpakken (al slaat Amsterdam hier totaal in door). Met Google’s Project Air View kan worden gezien waar de prioriteiten moeten komen te liggen.

