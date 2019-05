Volkswagen deelt eerste officiële beelden van de Golf 8

Tijdens de Annual General Meeting 2019, gisteren in Berlijn, blikte Volkswagen terug en vooruit in een zaal vol aandeelhouders en topmensen binnen de Volkswagen Groep. Normaal gesproken is een potje dammen spannender om te volgen, maar Volkswagen liet zeker iets interessants zien. In een vrijgegeven PDF-bestand over de meeting zitten twee schetsen van de nieuwe Golf 8.

De ene schets laat het uiterlijk zien van de Golf 8 en de andere schets focust op het interieur. Het uiterlijk van de Golf 8 zal niet heel spannend worden. We hebben het immers over een Golf. Wel boeiend is het interieur. De Duitsers zijn plan allerlei snufjes toe te passen met deze nieuwste generatie.

Wat meteen duidelijk te zien is dat Volkswagen voor een groot deel afscheid gaat nemen van fysieke knoppen. Er zitten nog behoorlijk wat knoppen op het stuur, maar de middenconsole is kaal te noemen. Onder het infotainmentscherm zijn een paar ‘digitale’ knoppen te bespeuren. Dit geeft het vermoeden dat de bediening grotendeels via het stuur en via het aanraakscherm gaan verlopen. Wat dat betreft is de Tesla Model 3 zijn tijd vooruit met het minimalistische interieur. Digitale knoppen kennen we ook van Porsche en Mercedes-AMG. Met kleine displays wordt een icoontje weergegeven. Door middel van haptische feedback krijgt de gebruiker toch het gevoel een echt knopje in te drukken, al voelt het nooit als the real deal natuurlijk.

De Golf 8 moet later dit jaar gepresenteerd gaan worden. Tijdens de meeting is bekendgemaakt dat de achtste generatie met mild hybrid benzinemotoren, diesels, als plug-in hybride en als CNG op de markt gaat komen.