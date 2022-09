Google Maps helpt je nu brandstof besparen!

Een stukje omrijden om milieuvriendelijkere routes te rijden, Google Maps introduceert de eco-functie in ons land.

De benzineprijzen liggen bij veel tankstations weer onder de 2 euro per liter voor euro 95. Maar goedkoop is het nog steeds niet. Om wat geld te besparen kan je de eco-functie van Google Maps gebruiken. Hiermee maak je misschien wat meer kilometers, maar het bespaart wel brandstof. Oh ja, het is ook goed voor het milieu.

Vanaf vandaag wordt de nieuwe functie uitgerold. Verwacht niet gelijk dat jij het kan zien, het bedrijf zal het stapsgewijs beschikbaar stellen. Dit kan nog wel een aantal weken duren.

Google Maps met milieuvriendelijkere routes

Wees gerust, je kunt er eventueel voor kiezen en is niet standaard ingesteld. Het is een optie dat het bedrijf mogelijk maakt binnen hun veel gebruikte app. Als je je route intikt in Google Maps krijg je de mogelijkheid om te kiezen uit de snelste rit, of de rit die het minste energie verbruikt. Overigens is de eco-functie al wat langer te gebruiken in andere landen. Nu wordt het ook uitgerold in veertig Europese landen en Nederland is één van deze landen.

Voordat je goed gebruik kan maken van de eco-functie, is het belangrijk om wat gegevens in te voeren in de app. Je auto speelt daarbij een grote rol. Dit moet je dus invullen om de beste resultaten te krijgen via de app. Een grote diesel SUV heeft natuurlijk een heel ander verbruik dan een Fiat 500 met een benzinemotortje. Je kunt de volgende motortypes selecteren: benzine, gas, diesel, hybride of een elektrische motor. Google maakt dan de beste schatting, want ‘dieselmotoren zijn doorgaans efficiënter bij hogere snelheden dan benzine- of gasmotoren, terwijl hybride en elektrische voertuigen beter presteren in stop-and-go-verkeer’.

Besparing

In 2021 is het bedrijf begonnen met de eco-functie. De eerste landen die er van konden profiteren waren Amerika, Duitsland en Canada. Het werkt zo goed, dat nu veel andere landen volgen. Volgens Google zelf heeft de functie veel uitstoot voorkomen, namelijk een half miljoen ton CO2-uitstoot minder. Google claimt dat het op sommige routes tot wel 15 procent kan besparen.

Waar ga jij voor? Sneller op je bestemming zijn of wat knaken besparen en daarbij wat milieuvriendelijker zijn?

Foto: AMG GT R bij het tankstation via @tychoo op Autoblog Spots