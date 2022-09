Máxima gaat kennis over laadpalen delen met Amerika

Nederland heeft veel kennis over laadpalen en gaat dit delen met de staat Californië in Amerika. Koningin Máxima helpt hierbij.

Europa en Amerika hebben vergaande ambities wat betreft elektrische auto’s. In andere woorden: uiterlijk in 2035 moeten alle nieuwe auto’s op elektriciteit rijden. Daarom moet het laden van deze auto’s sneller, slimmer, makkelijker en veiliger worden. En laten wij nou als kikkerlandje daar veel ervaring mee hebben.

Kennis delen over laadpalen

Máxima is niet geheel toevallig op dit moment in Amerika. Onze Koning zou ook meegaan, maar heeft longklachten. Als een lid van ons Koningshuis op pad gaat, dan heeft dat altijd een doel. Een handelsmissie noemen ze dat. Nu ook weer, want Nederlandse en Californische experts gaan samen aan de slag voor betere regelgeving en betere inzet van nieuwe techniek. Hiervoor tekenen staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en Garcia Gonzalez (minister van het California milieuagentschap) een overeenkomst in aanwezigheid van Koningin Máxima.

Goede laadpunten en elektrische auto’s. Ze horen bij elkaar zoals een trein op de rails hoort. staatssecretaris Heijnen

De bewindspersoon zegt verder dat er op gebied van laden nog een wereld te winnen is. Californië en Nederland zijn goed in deze techniek, samen kunnen ze dit verder ontwikkelen. Dit levert betere laadpalen op, maar ook is het goed voor de economie.

Doel

Verschillende experts van beide landen gaan samen testen en vanuit hun ervaring gaan ze overheden adviseren. Denk hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving op gebied van cybersecurity, gebruiksgemak en veiligheidseisen. Hiernaast willen Nederland en Californië dat laadpalen overal ter wereld dezelfde standaarden gebruiken. Dan kan je dus overal terecht met je auto en je betaalpas.

Ook moet het slim laden sneller uitgerold worden. Hiermee kunnen mensen met hun auto bijvoorbeeld stroom teruggeven aan het elektriciteitsnet als er een tekort is. Belangrijk hierbij is dat de palen vervolgens niet gehackt kunnen worden. Digitale veiligheid is ook een onderwerp waarmee de partijen aan de slag gaan.