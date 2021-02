'Gooi de showroom open op afspraak' - Autoblog.nl

Er worden vanavond naar verwachting weer wat versoepelingen aangekondigd in een persconferentie. Wat de Bovag betreft mag de auto showroom open op afspraak.

Shoppen voor een nieuwe auto of een occasion is op dit moment niet ideaal. Het is met de huidige maatregelen verboden voor autobedrijven om een showroom te openen voor klanten. Geïnteresseerden mogen wel een auto bewonderen in de open lucht. Ook een proefrit aan huis is mogelijk.

Het nadeel van deze constructie is dat je heel bewust al één auto uitgezocht moet hebben. Zeker in het geval van een occasion. Bovendien moet de verkopende partij het voertuig naar buiten of naar je huis rijden. Vaak doen de bedrijven dit alleen na goed overleg of na een financieel akkoord. Een showroom binnenwandelen en geheel vrijblijvend een auto rustig bekijken is er op dit moment niet bij.

Showroom open op afspraak

Al sinds de aankondiging van de lockdown was de Bovag kritisch over de maatregelen. Ook nu laat de brancheorganisatie van onder meer fiets-, auto- en caravanbedrijven van zich horen. Vanavond staat er een persconferentie van Rutte en de Jonge op de planning. De Bovag wil dat het weer mogelijk gaat zijn om een showroom binnen te wandelen. Uitsluitend op afspraak, zodat voorkomen kan worden dat er te veel mensen binnen zijn.

Juist in een grote showroom moet het een peulenschil zijn om de basis maatregelen te hanteren. Volgens Han ten Broeke, algemeen voorzitter Bovag, hoeft zo’n bezoek aan een grote showroom geen impact te hebben op verspreiding van het virus mits alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Dat betekent 1 op 1 afspraken in een showroom. Op afspraak, in een tevoren vastgesteld tijdvak

Hoewel er online steeds meer mogelijk is, blijft een auto, motor, fiets, caravan of camper aankopen een persoonlijk proces. Zeker als het duizenden of zelfs tienduizenden euro’s kost wil je toch weten wat je koopt. Het is afwachten of het demissionaire kabinet ook zo denkt als de Bovag.