Cupra wil in 2025 elektrische Ibiza* verkopen - Autoblog.nl

Over vier jaar tijd wil Cupra een elektrische auto van het formaat van een Ibiza aan de man brengen.

Het regent aankondigingen van Cupra vandaag. Na de Formentor VZ5 en het verkleinen van el-Born, maken de Spanjaarden nu bekend een kleine, betaalbare elektrische auto te willen verkopen. Eind 2019 zeiden ze al iets vergelijkbaars, maar nu brengt CEO Wayne Griffiths tegenover Autocar meer details.

Laten we beginnen met de naam van de auto. Want zoals de asterisk in de titel misschien al verraad, gaat de elektrische auto hoogstwaarschijnlijk geen Cupra Ibiza heten. Hoe dan wel? Dat is nog even de vraag. Wel zegt Griffiths dat het nog steeds om een B-segmenter gaat, vergelijkbaar met een Volkswagen Polo en een Seat Ibiza.

Cupra wil namelijk stukken meer auto’s gaan verkopen, dan is dit segment wel een aantrekkelijke. Griffiths geeft wel aan dat dit een lastiger segment is dan dat van bijvoorbeeld de Porsche Taycan. In die Taycan zijn er meer mogelijkheden voor marge, terwijl je in de lagere segmenten minder ruimte hebt. En aangezien het ontwikkelen van een elektrische auto moeilijker is dan een benzineauto, zijn die marges juist belangrijker bij EV’s dan bij benzineauto’s.

Daarom werkt Cupra samen met de VAG-familie, om zo de kosten uit te kunnen smeren over meerdere modellen en ze zo te kunnen drukken. Griffiths zegt dat ze in 2025 klaar moeten zijn met de elektrische Ibiza-achtige. “Dus dit jaar moeten we knopen door gaan hakken.” Waarschijnlijk zien we de bolide nog later dit jaar, mits de gesprekken goed gaan. Technische details zijn op dit moment spaarzaam, al wordt er gesproken over een accu van 45 kWh.

Afbeelding: designstudie van een Cupra Ibiza