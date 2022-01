Lezersvraag: Welke auto uit je geboortejaar wil jij?

Doen jullie dat ook weleens? Op een autoverkoopsite je geboortejaar invoeren en dan kijken welke auto uit dat jaar jij wil hebben? Wij wel in elk geval!

Struinen over de verschillende autoverkoopsites die Europa rijk is blijft leuk. Ik in elk geval maak mezelf geregeld lekker met al het moois dat er te koop is. De ene dag wil ik een leuke 981 Porsche Boxster S, de dag erna weer een klassieker. Maar zo’n klassieker moet wel een speciaal randje hebben, vind ik.

En wat is er specialer dan een auto die zijn geboortejaar deelt met jou? Ok, er zijn meer zaken te benoemen die een klassieker speciaal maken, maar exact even oud zijn blijft toch wel een leuk gegeven, dunkt mij.

Welke auto’s hebben geboortejaar 1977?

Ondergetekende is uit 1977, dat had ik eerder al eens gezegd, dus excuses voor de herhaling. Maar voor deze lezersvraag is dat jaar voor mij best essentieel, lijkt me. Maar goed, nou kan het aan mij liggen, maar volgens mij was 1977 niet het beste jaar in de autogeschiedenis. Sowieso de seventies niet echt.

Kijk maar eens naar de plaatjes alles wat er in die tijd uit Engeland kwam bijvoorbeeld. Inderdaad, je moet naar de plaatjes kijken, omdat vrijwel alles al lange tijd geleden volledig is weggerot. Daarbij ben ik over het algemeen niet dol op de styling uit dat decennium.

Maar er zitten gelukkig wel pareltjes tussen.

Porsche, Ferrari, Mercedes Benz, ze zijn er!

Als eerste ben ik persoonlijk best wel fan van de Mercedes SL uit de modelreeks R107. Dat is die lekker platte, foute dikke waar JR Ewing uit Dallas ook in reed. Nou, zo een staat te koop. Uit 1977, een 450 SL met V8. Kost 17.500 piek. Die wil ik wel.

Of anders een Porsche 911, kun je niet fout mee gaan. Een net exemplaar uit 1977 met 2.7 liter 6-cilinder boxer staat ook te koop. Wel wat duurder dan die Mercedes, deze kost 48.911 euro. Ook niet onaardig als auto voor erbij, toch?

En als laatste vind ik een origineel Italiaans raspaardje uit mijn geboortejaar ook wel chique als auto voor erbij. Een Ferrari dus. In dit geval een 308 GTB met carburateur. helaas ook weer niet de goedkoopste, maar met 79.500 euro is hij voor een klassieke Ferrari nou ook weer niet de allerduurste.

Shit, ik kan niet kiezen…

Welke auto uit jouw geboortejaar wil jij?

Het leuke van een platform als Autoblog is dat er bezoekers van alle leeftijden komen. Dus ben ik razend benieuwd voor welke auto uit jouw geboortejaar jij zou kiezen. En vooral ook; waarom?

Verras ons met een mooi verhaal en wellicht geef je een leeftijdsgenoot met klassiekerwens nog wel wat inspiratie!