Gordon Murray’s supercar krijgt ‘beste V12 ooit gebouwd’

Dat klinkt goed.

De V12 is op sterven na dood. Toch lijkt het erop dat het blok nog een daverend slotakkoord krijgt. Gordon Murray Automotive maakt vandaag namelijk alle details bekend over de V12 voor de langverwachte T.50. Het merk windt er geen doekjes om: volgens hen krijgt hun supercar de beste V12 die ooit in een straatauto heeft gelegen.

Gordon Murray blaast dus hoog van de toren, maar niet zonder reden. De V12, die ontwikkeld is door Cosworth, is ook echt iets bijzonders. Er is geen enkel onderdeel identiek aan dat van een andere motor. De V12 krijgt 650 pk. Dat is an sich niet zo bijzonder, maal wél als je weet dat het blok maar 3.9 liter groot is. Het maximale toerental is ook duizelingwekkend: 12.400 toeren per minuut.

Een V12 is misschien niet meer van deze tijd, maar voor Gordon Murray was het de enige juiste keuze. De motor moest voor hem onder meer heel responsief zijn, een geweldig geluid hebben en ongeblazen zijn. Dat moest dus wel een V12 worden.

Tegelijkertijd moest de T.50 zo licht mogelijk blijven. Daarom moest het gewicht van de twaalfcilinder ook zo laag mogelijk blijven. Om dit voor elkaar te krijgen is het blok grotendeels opgetrokken uit een aluminiumlegering. De krukas is gemaakt van staal, terwijl de drijfstangen en kleppen van titanium. Het doel is behaald: met een gewicht van 178 kg is het de lichtste V12 ooit in een straatauto. Het totale gewicht van de T.50 komt uit op 980 kg.

Omdat de motor zo hoogtoerig is, zit het met het geluid ook dik in orde. Om de geluidsbeleving nog verder te versterken krijgt de T.50 een zogenaamd Direct Path Induction System. Een soortgelijk systeem was ook in de McLaren F1 te vinden. Het komt er simpel gezegd op neer dat geluid via een inlaat boven de bestuurder in het interieur komt en versterk wordt.

Dit alles klinkt zonder meer veelbelovend. Gelukkig wordt ons geduld niet lang meer op de proef gesteld. Over precies twee weken, 4 augustus dus, zal de Gordon Murray Automotive T.50 met de bijzondere Cosworth V12 zijn werelddebuut beleven.