Gordon Ramsay gebruikt Valkyrie als tosti-ijzer

Gordon Ramsay doet eens gek en gebruikt een Aston Martin Valkyrie als een 3 miljoen euro kostend tosti-ijzer.

Een tosti is misschien wel het simpelste lekkere baksel wat er is. Twee sneetjes brood, een plakje kaas en je hebt al lekkere maagvulling. Extra aankleding kan in alles wat je tussen je sneetjes brood en de kaas kan proppen, al is ham een populaire keuze.

Tosti-ijzer

Ook kun je een tosti op meerdere manieren bereiden. Een tosti-ijzer is natuurlijk de beste optie, maar even in de oven laten liggen kan ook zeker. Zelfs een koekenpan kan een goede manier zijn om je tosti warm te maken. Eigenlijk alles wat warm wordt kan een tosti-ijzer zijn. Met die gedachte in je achterhoofd heeft chef Gordon Ramsay waarschijnlijk het meest extreme tosti-ijzer ooit gebruikt.

Valkyrie als tosti-ijzer

Want wat bijvoorbeeld warm wordt is de motorruimte van een Aston Martin Valkyrie. Gordon Ramsay, van wie de Valkyrie vermoedelijk is (maar dit kunnen we niet helemaal achterhalen), liet de V12 van de Aston hard werken op het circuit terwijl hij een ingepakt broodje kaas op de motor heeft gelegd. Genoeg tijd voor de boterhammen om te roosteren en voor de kaas om te smelten. Eigenlijk een topidee: eerst even lekker raggen in een dikke circuitauto en daarna lekker genieten van een tosti.

Wij mochten meegenieten van de op-de-duurste-manier-bereide tosti ter wereld via de TikTok van Ramsay. Overigens is dit niet voor het eerst dat koken op een automotor gedaan is door Gordon Ramsay, hij mocht ook al eens genieten van een motorgekookt driegangendiner bij een oude opname van TopGear.