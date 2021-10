GP Amerika 2021: tijden en wat je moet weten

De GP van Amerika 2021 gaat dit weekend weer van start. Wij hebben de tijden en alle relevante ins en outs voor je!

Wat kunnen twee weken toch lang duren. De GP van Turkije eindigde met een heel erg dubbel gevoel. Aan de ene kant kon Max Verstappen de leiding in het kampioenschap overnemen van Lewis Hamilton. Aan de andere kant was de ‘herwonnen’ snelheid van de Mercedes enorm indrukwekkend.

Agenda GP Amerika 2021

De eerst volgende race op de kalender is de GP van Amerika 2021. Voordat we alle ins en outs bespreken, nemen we eerst even de agenda met je door:

22 oktober

18:30 – 19:30 | Eerste vrije training

22:00 – 23:00 | Tweede vrije training

23 oktober

20:00 – 21:00 | Derde vrije training

23:00 – 00:00 | Kwalificatie

24 oktober

21:00 – 23:00 | Race

GP Amerika

Ondanks dat Formule 1 een wereldsport is (een heus wereldkampioenschap), is de link met Amerika er nog niet echt. Het is net alsof de Amerikanen het maar niets vinden. F1 is iets meer strategie en een hoger niveau dan bijvoorbeeld Nascar of Indycar. Aan de andere kant zijn die races zelden saai en kan F1 echt slaapverwekkend zijn als Mercedes weer wint.

De GP van Amerika nam in 2005 een bijzondere wending. Vanwege wat bandenissues met Michelin verschenen alleen de Bridgestone auto’s aan de start. Het was de enige race dat Albers WK-punten (2 stuks) wist te halen. De populariteit van de F1 kon niet lager zijn in de VS. In 2007 werd de race voor het laatst gereden. Gelukkig keerde het festival in 2012 weer terug en hoe!

Het circuit: Circuit of the Americas

Het circuit in Austin is namelijk een van de gaafste circuits ooit gebouwd. Natuurlijk zijn er wel meer gave banen, maar van alle nieuwkomers de afgelopen 10 jaar is COTA bijzonder vet. De baan heeft alles: korte bochten, snelle bochten, chicanes, lange rechte stukken en hoogteverschillen. Dat ze het allemaal in 5,513 kilometer hebben weten te plakken is een wonder. Leuk weetje, COTA is de enige baan waar zowel de F1-auto’s als de Indycars rijden.

GP Amerika: resultaten van 2019

Vanwege Covid-19 perikelen werd er vorig seizoen niet gereden in Austin. Het seizoen daarvoor is de meest recente editie.

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP Amerika 2019?

Het was redelijk spannend. Lewis Hamilton was oppermachtig in Q2 en Q3, maar kon in Q3 zijn tijd niet verbeteren. Bottas wel, hij was meer dan een seconde sneller in Q3 en Q2. Partymodes met de motor, weet u nog? De Top 6 met Mercedes, Red Bull en Honda zaten een halve seconde van elkaar vandaan. Uiteindelijk pakte Bottas de snelste tijd (1:32.029) voor Sebastian Vettel en Max Verstappen.

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP Amerika 2019?

Dat was Charles Leclerc in de Ferrari. In ronde 44 reed hij 1:36.169. Die tijd is tevens een ronderecord.

Hoe zag het podium van de GP Amerika 2019 eruit?

Mercedes was oppermachtig op COTA. Valtteri Bottas won de race, met op P2 zijn kompaan Lewis Hamilton. Max Verstappen completeerde de Top 3.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Amerika 2021?

Red Bull komt beter uit de verf op de zachtere banden, Mercedes is ijzersterk op de hardere compounds. Daardoor is het goed te weten dat Pirelli de medium banden meeneemt. Dus C2 (Hard), C3 (Medium) en C4 (soft) worden meegenomen.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Amerika 2021?

We hebben eindelijk weer een droge race! En wat voor één! Het wordt namelijk flink warm in Austin. Het hele weekend zal het droog blijven. Het is tevens het hele weekend zonnig. Zaterdag en zondag kan er iets bewolking zijn, maar dat mag geen naam hebben. De maximum temperatuur is 30 graden. Balen voor de Williams coureurs: het gaat zondag wel een beetje waaien.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP Amerika 2021?

Dit is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Aangezien we de vraag aan onszelf stellen, zullen we wel iets moeten zeggen, nietwaar? De update van de Mercedes motor boezemt veel ontzag in. Aangezien Bottas geen een keer in gevaar kwam in Turkije, zou je kunnen aannemen: dit is een gelopen race. Maar: in Turkije leek Red Bull ook een offday te hebben qua afstelling. Daarnaast is Austin wat hoger gelegen en is het er warm. En de banden zijn niet kneiterhard. Dat geeft perspectief. Daarnaast presteert Verstappen hier bijna altijd boven zijn kunnen.

De Mercedes W12 lijkt iets minder moeite te hebben om zich aan te passen aan de circuits dan andersom. We gaan er dan ook van uit dat Verstappen er een enorme kluif aan zal hebben om ze bij te kunnen houden. De historie heeft geleerd dat Hamilton vaak net te snel is, maar dat Bottas wel mogelijk moet zijn. Aangezien hij vorige race al gepiekt heeft, zou het maar zo kunnen dat hij weer een ouderwets dipje heeft.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Amerika 2021?

Lewis Hamilton is favoriet voor de zege met 11/10. Verstappen zit daar vlak achter met 13/8. Bottas en Pérez maken volgens de kantoren een klein kansje (16/1 voor Bottas en 20/1 voor Perez). Daarna wordt het ouderwets geluk hebben. Ondanks dat Hamilton iets meer kans schijnt te maken, gaan de wedkantoren er nog wel vanuit dat Verstappen wereldkampioen wordt in plaats van Hamilton. Op zich geen gekke gedachte, want Mexico en Brazilië komen eraan en zijn Red Bull-terrein.

Waar kan ik de GP van Amerika 2021 volgen?

Je kunt de race volgen op drie manieren sinds RTL Deutschland de races niet meer uitzendt. We nemen ze met je door met de voor- en nadelen.

Ziggo

Het makkelijkste is natuurlijk Ziggo. Je loopt naar de TV, zet ‘m op 14 (het open kanaal van Ziggo) en je kunt de race zien. Mocht je geen Ziggo hebben, dan nog kun je het kijken. Ten eerste is daar het Ziggo-pakket. Dan kun je meteen de vrij trainingen kijken. Nadeel is wel dat Ziggo na het volgende seizoen geen F1 meer hebben in hun pakket, dus je moet dan wel van de andere sporten houden die ze uitzenden. Een heel handige manier is om een race te kopen. Deze kun je eenvoudig kiezen bij Ziggo en dan kun je voor 3,99 euro de race kijken. Afrekenen kan makkelijk iDeal. Je kan vaak ook de voor- en nabeschouwing bekijken.

F1TV

De gaafste manier om F1 te volgen, is F1TV. Daarmee kun je alles volgen omtrent de sport. Niet alleen de F1-race, maar alle kwalificaties, trainingen, voor- en nabeschouwingen plus meer. Zo is de analyse van Joylon Palmer zeer de moeite waard, zeker als Verstappen en Hamilton elkaar weer om de oren vliegen. Als je nu een abonnement afsluit, is deze voor een jaar geldig. Dus niet een seizoen, maar echt een jaar. Nadeeltje: je hebt wel een credit card nodig.

Streams

De goedkoopste manier om de race te bekijken is via streams. Een hoop spam die je moet wegklikken. Malware en dergelijke is op eigen risico. Vandaar dat het gratis is.

Wereldwijd toegang tot de beste gratis en betaalde officiële F1-streams

Het is dus niet altijd makkelijk een goede Formule 1-stream te vinden. Wil je wereldwijd toegang tot de beste legale F1-streams? Of je nou in Nederland of in het buitenland bent, de website VPNoverview (gerund door Nederlanders) heeft handige instructies waarmee je toegang krijgt tot de beste betaalde en gratis F1 streams.

Voorspelling GP Amerika 2021

Jaap

Hamilton Bottas Sainz

Er is niks anders van te maken: tenzij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de weg af hobbelen op het pokdalige Circuit of the Americas, wordt het een klinkende 1-2 voor Merrie. De race in Turkije heeft laten zien dat het schluss mit Lustig is voor Das Haus. De motor is opengedraaid en er is genoeg spanning geweest. Nu gaan ze gewoon even die titels binnenharken. Verstappen is dan de logische nummer drie. Maar omdat ik dan dezelfde uitslag zou hebben als Wouter, ga ik voor een Ferrari op P3. Laten we er maar…Sainz van maken. Jaap, gokt vaak ernaast.

Wouter

Hamilton Bottas Verstappen

Lange rechte stukken, snelle bochten en Hamilton won er al vijf keer. Maar als er een jaar is waarin Rsd Bull het de zilverpijlen moeilijk kan maken is het wel dit jaar…… Tenminste dat was mijn gedachte tot de motor upgrade can Mercedes-AMG. Ze leken weet wat pk’s extra te hebben gevonden. Wouter, gokt totaal anders dan Jaap, heeft evenveel punten.

Michael

Verstappen Bottas Pérez