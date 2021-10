Uitslag Formule 1: Grand Prix van Turkije 2021

Wie glibbert er naar de zege, in de Grand Prix van Turkije?

Voorafgaand aan de Grand Prix van dit weekend was een ding de grote vraag. Gaat Lewis Hamilton onderdelen wisselen waarvoor hij een gridstraf incasseert? In de loop van afgelopen week kregen we het antwoord. Jazeker, Hamilton heeft een nieuwe verbrandingsmotor laten steken in zijn W12. Dat betekent automatisch een gridstraf van tien plekken.

Net als de Race in Rusland vooraf een gevalletje damage limitation werd voor Max, zou dit weekend dus hetzelfde gelden voor Lewis. Normaal zou je zeggen dat Verstappen in dit scenario makkelijk naar de zege kan cruisen. Maar na de vrije trainingen en de kwalificatie, ziet het plaatje er opeens heel anders uit.

Mercedes was namelijk ouderwets oppermachtig gisteren en eergisteren. Het deed bijna denken aan de situatie van de afgelopen seizoenen. Hamilton pakte de pole voor teammaat Bottas. Een zege vanaf P11 voor Hamilton klinkt daarmee lang niet zo gek meer. En dat baart ons natuurlijk zorgen, ook met het oog op de rest van het seizoen. Maar goed, eerst maar eens kijken of Mercedes vandaag in de race inderdaad zo oppermachtig is.

Start

Wij oranje brillen hopen op een superstart van Verstappen. Maar Verstappen komt slecht ‘gewoon oké’ van zijn plek. Bottas, die de pole heeft geërfd van Hamilton, houdt zo makkelijk de leiding. Charles Leclerc behoudt achter het leidende duo zijn derde plek, doch daarachter gebeurt er wel het een en ander. Zowel Alonso als Perez hebben een betere start dan Gasly. Met name de Mexicaan komt als een speer uit de startblokken.

PER kiest de binnenkant, ALO de buitenkant. Met GAS in hun midden gaan ze driedik door de eerste knik. Meestal is de man aan de buitenkant dan de meest kwestbare van het stel en ook nu is dat het geval. Perez heeft de mazzel en glipt door naar P4, maar Gasly raakt Alonso. Die laatste gaat in de rondte en is zijn mooie uitgangspositie daarmee kwijt. Wellicht uit frustratie torpedeert hij daarna ook nog Schumacher de baan af.

De vanaf P11 gestarte Hamilton is daarmee een obstakel alvast kwijt. In Hongarije ontpopte Alonso zich nog als de grootste bondgenoot van onze held Max toen hij Lewis rondenlang achter zich hield. Een herhaling van dat scenario kan nu echter al in de ijskast. Vrij snel gaat HAM ook voorbij aan Vettel, maar dan komt hij vast te zitten achter Tsunoda. De Japanner die uitkomt voor het zusterteam van Red Bull blijkt een hardere noot om te kraken.

Het duurt tot ronde acht voordat Hamilton eindelijk het gaatje vindt waar hij naar zocht. Hamilton heeft nu een seconde of zeventien achterstand op Verstappen. Vervolgens gaat het heel snel. Een ronde later pakt Hamilton Stroll in, twee ronden daarna gaat hij voorbij aan Norris. Daarna heeft de Brit wat vrije ruimte voor zich om Gasly binnen te angelen.

Mid Race

Diezelfde Gasly heeft overigens een strafje te pakken voor de touché met Alonso, die op zijn beurt straf krijgt voor de kablabber met Schumacher. In principe is Lewis dus al praktisch voorbij aan de Fransman, maar op de baan kan die laatste het de eerste alsnog lastig maken natuurlijk.

Bottas gaat ondertussen soeverein aan de leiding. De Fin heeft vanochtend duidelijk de juiste linksdraaiende bacterieën in zijn pap verorberd. Op deze linksdraaiende baan is VB77, die niet bekend staat als de beste regenrijder, vooralsnog foutloos onderweg. Verstappen volgt op een seconde of drie.

Kijken we iets verder in het veld zien we dat Sainz met een lekkere opmars bezig is vanaf P19 en inmiddels de top 10 binnengereden is. De pace van de Ferrari is dus best oké. Voor de combinatie Ricciardo-McLaren geldt helaas niet hetzelfde. De Ozzie rijdt na 22 ronden zestiende en zit nog steeds klem achter Russell in de Williams. Uit wat wanhoop lijkt te zijn besluit hij dan maar om te stoppen voor nieuwe inters. De andere teams zullen nu nauwlettend in de gaten houden wat dat met Daniels rondetijden doet. Al snel blijkt dat het antwoord ‘niet zoveel’ is.

De wedstrijd komt hierna een beetje in een dipje terecht. Het is wachten op het moment dat Hamilton aansluit bij Perez in de strijd om P4. Dan wordt het interessant om te kijken óf en zo ja, hoe makkelijk LH44 voorbijkomt aan SP11. In ronde 32 vindt de zevenvoudig kampioen de aansluiting bij de tweevoudig Grand Prix winnaar. Het gat naar Verstappen is op dit moment zeventien seconden.

Aan het eind van ronde 34 plaatst Lewis zijn eerste aanval. Perez verdedigt zich echter heel knap en fair en behoudt zijn positie. Een aantal bochten achter elkaar zitten de twee zij aan zij. Ja, dit was toch zeker wel even een van de mooiere gevechten van het jaar. Genieten.

In ronde 37 zien we dan de volgende opvallende ontwikkeling: Verstappen komt binnen voor nieuwe inters. Red Bull Racing pakt de handschoen dus op. Vettel komt een ronde later ook binnen en gaat naar een set mediums. De Duitser komt er glibberend en glijdend echter al snel achter dat dit niet de beste beslissing uit zijn carrière was.

Verstappen is na zijn stop vlak voor de neus van Perez en Hamilton weer terug op de baan gekomen. De Mexicaan en Bottas stoppen een ronde later eveneens, maar Leclerc en Hamilton gaan door op hun huidige set inters. Dat betekent dat Leclerc nu aan de leiding gaat, voor Bottas, Verstappen, Hamilton en Perez. Leclerc vraagt zijn team maar eens of hij op zijn huidige set inters de race uit mag rijden. Dat mag inderdaad. LEC ruikt net als in Silverstone dus een kans om te winnen. Met een aantal snelle mannen achter hem, zal het net als in die race echter billenknijpen worden

Hamilton zit in hetzelfde parket als de Monegask. Een pitstop zou hem terugwerpen tot achter Perez. Toch wil het team van Mercedes de Brit wel binnenhalen voor nieuwe inters. LH44 heeft daar geen goed gevoel bij en maakt zelf de call om het niet te doen. Over een rondje of tien gaan we zien of dat de juiste beslissing is of niet.

Finish

Het gepoker van Ferrari loopt andermaal niet goed af. Bottas komt met elf rondjes te gaan langszij. Daarop maakt Leclerc alsnog een stop. Een beetje een gekke move, want daarmee geeft hij track position aan Hamilton. Alleen als de banden van de Brit compleet aan flarden gaan, lijkt Leclerc dit nog weer goed te kunnen maken.

Maar dan toch, met nog zeven ronden te gaan, haalt Mercedes Hamilton alsnog binnen. Net als bij Ferrari is dit ook op het oog een rare beslissing. Hamilton valt er namelijk door terug naar P5. De regerend kampioen heeft echter mazzel dat Leclerc voor geen meter gaat op zijn nieuwe set inters. Perez is al voorbij aan de Monegask en CL16 lijkt nu een sitting duck voor jager Hamilton. Maar schijn bedriegt, want HAM gaat ook niet zo lekker.

Hamilton heeft daardoor ontzettend de bokkenpruik op. Helemaal over de zeik vanwege zijn vijfde positie, foetert hij op zijn team dat ze niet binnen hadden moeten komen. Het is nu duidelijk wat er aan de hand is. De verse inters van HAM en LEC hebben teveel profiel voor deze omstandigheden. Het is zelfs zo dat Gasly en Norris nu aansluiten in de staart van LH44. Het zal toch niet gebeuren dat PG10 zich nog even onsterfelijk maakt voor Red Bull door Lewis eraf te tetsen in te halen?

Dat laatste gebeurt niet. Lewis bandjes zijn net op tijd kaal genoeg om weer wat snelheid te vinden. Meer dan P5 zit er echter niet in voor de snelste man van het weekend. Bottas wint zijn eerste Grand Prix van het jaar na een foutloze race in vochtige condities. De Fin pakt en passent ook nog even het puntje voor de snelste ronde.

Verstappen lijkt de strijd aan het einde opgegeven te hebben. VER klaagde wat over problemen met zijn stuurwiel en accepteert dat er niet meer inzit dan P2 vandaag. Voor nu pakt hij daarmee de leiding in het WK terug, maar het zal Max zorgen baren dat Mercedes, ook in de handen van Bottas, een stuk sneller was dan zijn eigen team dit weekend.

Perez doet weer eens een keer datgene wat we eigenlijk altijd van hem verwachten. Hij wordt niet ver achter Max derde en beperkt daarmee de bonus die Mercedes pakt in het constructeurskampioenschap. Achter het podium is de volgorde Leclerc, Hamilton, Gasly, Norris, Sainz, Stroll en Ocon. De rest van de coureurs nemen geen punten mee naar huis. Zij mogen het overnieuw proberen bij de volgende race in Texas.

UPDATE: Na de race is Lewis Hamilton nog steeds niet blij met de strategische keuzes van zijn team.

Volledige uitslag Formule 1 Turkije 2021