GP Australië 2026: kon Max Verstappen zijn slechte begin nog goedmaken?

De crash tijdens de kwalificatie voor de GP van Australië 2026 is potentieel een rampzalige seizoenstart voor Max Verstappen. Heeft hij het kunnen redden?

Goedemorgen sportfanaten, voor F1-liefhebbers was de traditionele start van het seizoen weer een vroege bedoening. Als je enkel en alleen kijkt voor Max Verstappen, kon het seizoen niet slechter beginnen. Tijdens de kwalificatie vloog hij van de baan en moest hij achteraan starten. Nou is Verstappen niet vies van een flink potje racen, dus heeft hij er nog wat van kunnen maken?

GP Australië 2026

Het is een gevalletje ‘het had erger gekund’. Na de GP in Australië 2026 hebben we een eerste resultaat en dus een eerste indruk van wie er snel kan of gaat zijn dit jaar. Kijkend naar het scorebord is het vrij simpel. George Russell schreef de eerste race van het jaar op zijn naam, teamgenoot Kimi Antonelli pakte plek twee. Een bliksemstart voor Mercedes. Ferrari heeft ook een goed eerste weekend met Leclerc op plek drie en Hamilton op plek vier. Pas op plek vijf vinden we de wereldkampioen van vorig jaar, Lando Norris. Max Verstappen is dan pas aan de beurt op plek zes.

Uitval

Voor zowel McLaren als Red Bull is het dus aansluiten bij twee geduchte concurrenten in de vorm van Mercedes en Ferrari, die veel punten pakken voor deze eerste race. Kunnen teamgenoten Piastri bij McLaren en nieuwkomer Isack Hadjar bij Red Bull netjes aansluiten? Nee. Oscar Piastri wist de start niet eens te halen dankzij een crash nog voor de race begon, waardoor hij de race niet eens heeft kunnen starten. Hadjar kampte met motorproblemen wat roet in het eten gooide voor een race die de debutant op plek drie mocht starten. Ook Bottas heeft zijn eerste race voor Cadillac niet uit kunnen rijden en in lijn der verwachtingen heeft Aston Martin de auto van Alonso teruggetrokken om ‘het materiaal te sparen’. Nico Hülkenberg heeft ook geen droomstart voor Audi kunnen realiseren, ook hij mocht niet starten vanwege technische problemen.

De rest van de top 10

Over Audi gesproken: teamgenoot Gabriel Bortoleto eindigde op plek negen van de GP van Australië 2026 en pakt daarmee twee punten voor het nieuwe team. Bearman voor Haas pakt plek zeven en debutant Arvid Lindblad komt lekker binnen op plek acht met vier punten in zijn eerste GP. Pierre Gasly maakt de top 10 af met een punt voor Alpine. Bottas kon voor Cadillac dus geen wonderbaarlijk debuut verzorgen, maar teamgenoot Sergio Pérez wist ook niet verder te komen dan plek 16 (met vijf uitvallers). Daar is dus nog werk aan de winkel.