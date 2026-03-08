GP Australië 2026: kon Max Verstappen zijn slechte begin nog goedmaken?

De crash tijdens de kwalificatie voor de GP van Australië 2026 is potentieel een rampzalige seizoenstart voor Max Verstappen. Heeft hij het kunnen redden?
Goedemorgen sportfanaten, voor F1-liefhebbers was de traditionele start van het seizoen weer een vroege bedoening. Als je enkel en alleen kijkt voor Max Verstappen, kon het seizoen niet slechter beginnen. Tijdens de kwalificatie vloog hij van de baan en moest hij achteraan starten. Nou is Verstappen niet vies van een flink potje racen, dus heeft hij er nog wat van kunnen maken?
GP Australië 2026
Het is een gevalletje ‘het had erger gekund’. Na de GP in Australië 2026 hebben we een eerste resultaat en dus een eerste indruk van wie er snel kan of gaat zijn dit jaar. Kijkend naar het scorebord is het vrij simpel. George Russell schreef de eerste race van het jaar op zijn naam, teamgenoot Kimi Antonelli pakte plek twee. Een bliksemstart voor Mercedes. Ferrari heeft ook een goed eerste weekend met Leclerc op plek drie en Hamilton op plek vier. Pas op plek vijf vinden we de wereldkampioen van vorig jaar, Lando Norris. Max Verstappen is dan pas aan de beurt op plek zes.
Uitval
Voor zowel McLaren als Red Bull is het dus aansluiten bij twee geduchte concurrenten in de vorm van Mercedes en Ferrari, die veel punten pakken voor deze eerste race. Kunnen teamgenoten Piastri bij McLaren en nieuwkomer Isack Hadjar bij Red Bull netjes aansluiten? Nee. Oscar Piastri wist de start niet eens te halen dankzij een crash nog voor de race begon, waardoor hij de race niet eens heeft kunnen starten. Hadjar kampte met motorproblemen wat roet in het eten gooide voor een race die de debutant op plek drie mocht starten. Ook Bottas heeft zijn eerste race voor Cadillac niet uit kunnen rijden en in lijn der verwachtingen heeft Aston Martin de auto van Alonso teruggetrokken om ‘het materiaal te sparen’. Nico Hülkenberg heeft ook geen droomstart voor Audi kunnen realiseren, ook hij mocht niet starten vanwege technische problemen.
De rest van de top 10
Over Audi gesproken: teamgenoot Gabriel Bortoleto eindigde op plek negen van de GP van Australië 2026 en pakt daarmee twee punten voor het nieuwe team. Bearman voor Haas pakt plek zeven en debutant Arvid Lindblad komt lekker binnen op plek acht met vier punten in zijn eerste GP. Pierre Gasly maakt de top 10 af met een punt voor Alpine. Bottas kon voor Cadillac dus geen wonderbaarlijk debuut verzorgen, maar teamgenoot Sergio Pérez wist ook niet verder te komen dan plek 16 (met vijf uitvallers). Daar is dus nog werk aan de winkel.
Reacties
quincy zegt
Zeker de eerste 2/3 van de race was wel interessant. Voor mijn gevoel gebeurde er daarna weer hetzelfde als al een tijd gebeurd, iedereen cruised naar de finish lijn om alles maar te sparen. Hopelijk is die eerste 2/3 van de race meer hoe het gaat zijn dan dat laatste deel.
Auto’s en vooral onboard beelden was tijdens de race af en toe gek. Omdat ze zo vroeg remmen voor sommige bochten dacht ik aan het begin dat er telkens auto’s kapot gingen. Maar dat hoort er vanaf nu dus bij.
Overigens vond ik dat tijdens de kwalificatie nog gekker (net zoals de regisseur blijkbaar). Daar was het behoorlijk onduidelijk wat nou een flying lap was.
Wel blij te zien dat er niet direct 1 team direct de allerbeste blijkt te zijn. Het zit dicht genoeg op elkaar dat het met update ineens anders kan zijn. En leuk te zien dat Hamilton weer lekker mee doet.
Russel was wel weer direct het oude zeikwijf op de radio.
Gebaseerd op de pre-season tests had ik de races in ieder geval veel erger ingeschat. Blij dat dat zo op het eerste gezicht niet direct bevestigd wordt.
Tonnie zegt
Wat een blunder bij Ferrari. Laat Hamilton maar zijn eigen strateeg zijn. Het leek erop alsof ze het Mercedes qua pace moeilijk hadden kunnen maken deze race.
Robert zegt
Inderdaad, het Sky commentaar gaf dat ook al aan, dat Ferrari gewoon 10 seconden aan de concurrentie kado gaf door niet te pitten tijdens de virtual safety car. Precies de tijd die ze aan het einde te kort kwamen om met Mercedes te strijden om de podiumplekken.
Jammer en opvallend trouwens dat Hadjar stuk ging, juist omdat de Red Bull Power Trains in het voorseizoen zo betrouwbaar leek te zijn. Wel knap ook dat rookie Lindblad zijn goede kwalificatie met een p.8 finish weet te beëindigen.
Jansen zegt
Gentlemen, start your engine. O No sorry.
Gentlemen, start lift and coast.
Wat een ellende.
KEV9 zegt
Benieuwd hoelang het publiek dit sterk gedevalueerde f1 gaan negeren, dit heeft niets meer met autoracen te maken. Dan maar over naar Indycars
bietje zegt
De races waar Max vanuit een slechte positie moet starten, vind ik altijd het allerleukst, omdat hij op die momenten werkelijk kan laten zien waartoe hij in staat is door de diverse master-classes die hij in dat soort races al heeft gegeven.
Eerste race met nieuwe regels. Het is voor teams en coureurs ook nog ontdekken hoe ze in daadwerkelijke races om moeten gaan met de totaal veranderde dynamiek, dus tja…
Ik ben er niet van gecharmeerd en ik kan mij enorm goed voorstellen dat het weinig inspirerend is voor de coureurs zelf.
KEV9 zegt
We gaan lachen als ze naar Monza gaan, 1 en al rechte einden.. dan stoppen ze halverwege om bij te laden. De race gaat 6 uur duren. Of de FIA kort de race in naar 10 ronden.
KEV9 zegt
a_buis zegt
Het was de laatste jaren al een cruise to the end show met sparen van banden. Als iedereen het doet moet je wel meedoen want extra pitstop kost te veel tijd. Zelfde nu met lift ans coast. Meest indrukwekkend vind ik (zeker live) het vol in de ankers voor een bocht. Dat is nu dus voorbij.