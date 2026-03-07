Video: Verstappen crasht in Australië en begint het F1-seizoen achteraan!

Niet het begin waar Verstappen op hoopte.

Speciaal voor jou geef ik je een inkijkje in de Autoblog-redactie. We bespraken gisteren de twee mogelijke koppen boven dit samenvattingsartikel van de kwalificatie voor de GP van Australië 2026. De een: ‘Verstappen is de snelste in Australië’. De ander: ‘Verstappen is NIET de snelste in Australië’. Waar we niet aan hadden gedacht: ‘Verstappen crasht in Australië en begint het F1-seizoen achteraan!’.

En toch is die laatste realiteit geworden. In het eerst deel van de kwalificatie is het al einde verhaal voor de viervoudig wereldkampioen. Na een tijdje zet Verstappen aan voor een snelle ronde. Richting de eerste bocht van het circuit klappen de voor- en achtervleugel weer naar de originele positie, wil Verstappen insturen en dan gebeurt het. Uit het niets blokkeren de achterwielen, breekt de achterkant van de Red Bull RB22 abrupt uit en is er zelfs voor Verstappen geen houden meer aan.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set!



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1

Verstappen heeft ten tijde van de crash wel al een tijd neergezet, maar het is niet genoeg om door te gaan naar Q2. De Nederlander begint morgen aan het Formule 1-seizoen als twintigste. Hij heet alleen Carlos Sainz en Lance Stroll achter zich. Ook Bottas, Pérez en Alonso komen niet door het eerste deel heen.

Wie is er dan wel de snelste?

Lang verhaal kort: Mercedes. In de derde vrije training laat Russell al wat zien van het snelheidsvoordeel van Merc door 0,6 seconden sneller te zijn dan wie dan ook. Teammaat Antonelli maakt het de Mercedes-crew niet makkelijk door flink te crashen in de VT3, maar zijn auto is wel op tijd klaar om mee te doen aan de kwalificatie.

Tijdens die kwalificatie zet Mercedes de positieve lijn vrolijk door. In Q1 en Q2 is Russell de snelste van het veld met Antonelli op P6 en P3. In het laatste deel waar het écht om gaat, presteert Russell wederom. De Brit is 0,293 seconden sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot. De rest van het veld volgt op minimaal 0,785 seconden afstand. Een straatlengte in de F1-wereld. De eerstvolgende coureur achter de Mercs is Verstappens teammaat Hadjar. Ook peuk werk van de jonge Fransman.

De verrassing van het veld? Naast de overmacht van Mercedes, misschien wel VCARB en specifiek F1-rookie Arvid Lindblad die net als zijn teamgenoot de hele kwalificatie mag meedoen. De debutant begint de race morgen als negende en maatje Lawson als achtste. Ook Audi doet leuk mee met Bortoleto in Q3 en Hülkenberg op P11. Lang niet slecht voor de nieuwkomers.