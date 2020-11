GP Bahrein 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alle ins en outs over de GP van Bahrein 2020. Waar je de GP kunt volgen, wat de kansen van Verstappen zijn en natuurlijk wat onze experts voorspellen.

Het is dit weekend weer zo ver, de Grand Prix van Bahrein is eindelijk hier. We hebben twee weken geleden kunnen genieten van de automobiele schaatswedstrijd in Turkije. Dat soort fratsen gaan niet weer voorkomen dit weekend.

Voordat we goed en wel gaan beginnen, hier eerst de agenda:

27 november

12:00 – 13:30 | Eerste vrije training

16:00 – 17:30 | Tweede vrije training

28 november

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

29 november

15:10 – 17:10 | Race

GP Bahrein

De GP was een van de weinige corona-proof races aan het begin van het jaar. Daarmee bedoelen we te zeggen, ondanks alle commotie wilde de organisatie alsnog graag de race doorgang laten geven. Dat is op zich niet zo heel erg gek, de GP van Bahrein is minder afhankelijk van de inkomsten van de kaartverkoop.

Bahrein is niet een typische locatie waar veel autohistorie aanwezig is. Het staatje bij de Perzische Golf heeft 1.2 miljoen inwoners waarvan de helft niet van origine van daar komt. Van alle oliestaatjes is Bahrein een van de eersten die probeerde hun economie van andere dingen afhankelijk te maken dan alleen olie. Denk aan het aantrekken van de banksector en investeren in toerisme. Het Sakhir circuit is daar onderdeel van.

De GP van Bahrein is typisch een idee dat paste in de visie van Bernie Ecclestone. Enerzijds moest de F1-organisatie maar geld investeren in verlieslijdende Europese circuits, terwijl er voldoende locaties waren die graag betaalden om een race te mogen organiseren.

De race wordt al sinds 2004 verreden. De eerst keer won uiteraard Michael Schumacher. De eerste bochtensectie is ook naar hem vernoemd. Dat gebeurde een paar maanden na zijn verschrikkelijke ski-ongeluk. Andere coureurs die de GP hebben gewonnen zijn Jenson Button (1x), Nico Rosberg (1x), Felipe Massa (2x), Alonso (3x), Lewis Hamilton (3x) en Sebastian Vettel (4x). Ook is het niet Mercedes, maar Ferrari dat hier het meeste heeft gewonnen (6 tegen 5). De kans dat Mercedes dat dit seizoen recht zet is zeer waarschijnlijk.

Wat is er bijzonder aan de GP van Bahrein?

Op zich niet veel. Meestal is het een GP die aan het begin van het seizoen plaats vindt. Het Sakhir circuit heeft zeker zijn interessante stukken, maar is niet een bovengemiddelde baan. Er is een hoop zand, er zijn nauwelijks fans om te bedanken (in 2020 normaal) en er wordt gereden in het donker. Het stuk van bocht tot 4 tot 19 is wel erg leuk en interessant, alhoewel inhalen daar alsnog vrij lastig is.

Wie pakte er pole tijdens de GP van Bahrein 2019?

Charles Leclerc met een tijd van1:27.866

Wie reed er in 2019 de snelste ronde tijdens de GP van Bahrein 2019?

Charles Leclerc reed de snelste ronde in lap 38: 1:33.411.

Hoe zag het podium van de GP van Bahrein eruit in 2019?

De GP van Bahrein had eigenlijk gewonnen moeten worden door Charles Leclerc. Het was de eerste race waarin hij liet zien dat hij een race naar zich toe kan trekken en kan winnen. Helaas had hij een storing aan zijn elektromotor, waardoor hij alleen op de benzine V6 moest rekenen. Daardoor konden Hamilton en Bottas voorbij steken. Verstappen werd vierde.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Bahrein 2020?

Dat is een lastige. Dit is namelijk een Mercedes circuit. De kansen voor de Nederlander waren Portugal en Turkije. Deze drie races die eraan komen zijn Mercedes territorium. Uiteraard is hij zeker niet kansloos. Na twee mindere races is hij vast gebrand op een succesje. Als alles normaal gaat, wordt hij sowieso derde, alhoewel het lijkt alsof Renault, Racing Point en Ferrari meer het gat verder hebben gedicht naar Red Bull, dan Red Bull naar Mercedes.

De kansen voor Verstappen zijn ongeregeldheden, safetycars en dergelijke. Ook kunnen de banden en de temperatuur meespelen. Er gaat gereden worden op iets zachtere banden (C2, C3 en C4) dan de afgelopen weken. Het is echter wel wishful thinking. Een situatie als Silverstone zal zich niet snel nog een keer voordoen.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Bahrein 2020?

Als het koud en nat is, zijn de kansen voor Verstappen niet zo groot dit jaar. De Red Bull van dit seizoen is nogal tricky in de regen. Daarom is het goed om te weten dat het droog gaat blijven in Bahrein! Vrijdag is het bewolkt, maar in het weekend is het heerlijk zonnig. De temperatuur is lekker winters in Bahrein: zo rond de 27 tot 28 graden.

Waar kan ik de GP van Bahrein 2020 volgen?

Er zijn diverse manieren om de GP van Bahrein te volgen. Grofweg kunnen we stellen dat er vier manieren zijn:

RTL Deutschland

Het makkelijkste is RTL Duitsland. Je zet de televisie aan op RTL en je kan de race kijken. Zo simpel is het. Het commentaar is uiterst prettig. Nadeel: heel erg veel reclame. Dat is dan ook de reden dat het gratis is. Houd er rekening mee dat RTL Deutschland gaat stoppen met Formule 1-races uitzenden. Dus een pakket bij je provider aanschaffen voor RTL, zouden wij niet aanraden.

Ziggo

In dit geval kun je wel Ziggo kiezen als je een nieuw pakket kiest. In sommige gevallen kun je je huidige bundel uitbreiden met Ziggo Sport. Heb je gewoon het standaard kanaal van Ziggo, dan hebben we goed nieuws: je kan de race gewoon volgen op het open kaneel (nummer 14 om precies te zijn).

F1TV

Ondergetekende is het hele seizoen aan het kijken via F1TV. Uiteraard om onze lezers te kunnen informeren over hoe het werkt en of het de moeite waard is. Heel eenvoudig: ja. In het begin was het platform niet vrij van bugs en vastlopers. Helaas gebeurde het meerde malen bij de start. Maar het gros van de races gaat gewoon perfect. Het leuke van F1TV is dat je zelf kunt bepalen hoe je de race volgt. Je kan alles zien: telemetrie, cockpitview, pitlaneview. Ook kun je kiezen welk commentaar je wenst. Droge grappen van Olav Mol, feitelijk juiste Duitse informatie of juist hysterische Britten omdat Hamilton Kvyat lapt? Het kan allemaal!

Streams

Hiervoor klikte je op het artikel. Want stiekem willen we alle content gratis hebben, nietwaar? Helaas merk je aan veel dingen dat de streams gratis zijn: de kwaliteit is niet al te best. Daarmee bedoelen we in eerste instantie de beeldkwaliteit. Goed voor een telefoon onderweg, maar niet voor een groter scherm. Qua geluid moet je maar mazzel hebben dat het goede commentaar gebruikt wordt. In dit artikel kun je wat streams vinden en ook in de comments staan handige tips.

Voorspelling GP van Bahrein 2020 van de redactie

De autoblog redactie is gespekt met Formule 1 talent. Wouter heeft eens meegereden met Robert Doornbos, @jaapiyo wordt ‘De Maldonado van de Junkyardrace’ genoemd en @michaelras is wel eens op het TT Circuit in Assen geweest. Het zijn dan ook deze drie heren die hun voorspelling doen over de race:

Wouter

Bottas Hamilton Stroll

Ga ik kijken dit weekend? Ja. Vind ik het spannend? Nee.

Voor het seizoen hadden we nog de hoop dat Max dit jaar toch echt wel een kans maakte. Zeker met die superieure Honda power, maar de Japanners zijn geen stayers gebleken.



Bottas krijgt de overwinning dit weekend. Geholpen door een slechte start van Hamilton. Die is er toch niet helemaal meer bij, in zijn hoofd is hij al bezig met pepernoten, de kalkoen en seizoen 2021. Lewis zou Valteri kunnen inhalen, maar ja, waarom zou hij. De strijd om de derde plaats is wel wat interessanter. De oude teamgenoot van Max (hi Ricciardio) en zijn mogelijke toekomstige teamgenoot doen het lekker. Perez laat nog een keer zien uit welk hout hij gesneden is.



Stroll wordt door velen afgeserveerd, maar die zit er ook gewoon bij. Ergens gun ik hem die derde plek wel… Wouter, geeft een online bloemschikcursus zondag om 15:10

Michael

Hamilton Bottas Max

Poeh, ik heb de laatste races niet zo’n gelukkige hand als het om de voorspellingen gaat. Maar ok, het ging ook allemaal niet direct zoals je zou kunnen verwachten. Jammer dat de spanning er eigenlijk wel vanaf is zo. Al zal Netflix er ongetwijfeld nog een mooie plottwist aan kunnen geven als er volgend jaar een nieuwe serie Drive to Survive komt. Maar ter zake: rijden onder kunstlicht, altijd spannend. Ik denk dat Hamilton hem gaat pakken. Verrassingen verder alleen vanaf plek 4 denk ik dus Bottas op 2 en Max op drie gaat het worden. Michael, die toch nog even 1 minuut vond om zijn voorspelling door te geven terwijl hij een door Wouter ingegraven M8 Competition aan het uitgraven was op de Brouwersdam…

Jaap

Hamilton Bottas Pérez