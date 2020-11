Leclerc gaat los: "Heb vandaag schijtwerk afgeleverd" - Autoblog.nl

Charles Leclerc is na de race van vanochtend licht kritisch op zichzelf. Volgens hem leverde hij namelijk schijtwerk af.

Afgelopen vrijdag zat Frits van Amersfoort nog terecht trots aan tafel bij het echte omroep Max voor het F1 Cafe. De legende in de Nederlandse autosport had een goede dag uitgekozen. Zijn voormalig pupillen Verstappen en Leclerc deden het die dag eigenlijk veruit het beste in Turkije onder moeilijke omstandigheden. De twee gelden dan ook als de beste coureurs van hun generatie.

Vandaag in de race liep het echter niet geheel vlekkeloos voor de speerpunten van Red Bull respectievelijk Ferrari. En ja dat weten ze zelf dan ook wel. Max gaf na de race bij de oranje Mic al toe dat je met twee spinnetjes in een race natuurlijk niet gaat winnen. Snel vergeten en door was volgens MV33 het devies. Charles Leclerc was wat vuriger jegens zichzelf. Dat kwam misschien ook omdat hij in de laatste ronde een vers verworven tweede plek weer uit handen gaf aan Perez en daarna ook nog teammaat Vettel voorbij zag zeilen voor P3. Uiteindelijk had CL16 zelf nog een beetje mazzel dat Sainz net tekort kwam op hem ook nog te piepelen.

Rammend op zijn stuur van frustratie kwam Charles zo over de finish. En als zijn team hem vervolgens op de boordradio vertelt ‘oké puik werk’, ontploft de Monegask in Bakoe 2019 stijl. Destijds vond hij zichzelf al heel stupid nadat hij de Ferrari in de kwali in de muur hing. Vandaag is het zo mogelijk nog een beetje erger, zoals hieronder te horen valt. Heerlijk, die Italiaanse krachttermen. Ik heb nog even onze eigen Karsellio gebeld om te vragen wat het allemaal betekent, maar hij had de voicemail aanstaan en dat zijn allemaal vergelijkbare termen.

Enfin, beetje perfectionistisch is ‘ie dus wel, die LEC. Waarvan akte. Vind jij jezelf ook wel eens stom? Laat het weten, in de comments!