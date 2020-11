Kersvers kampioen Hamilton: "Blijf graag vanwege racisme en milieu" - Autoblog.nl

Lewis Hamilton heeft nu officieel Schumacher geëvenaard. Naar eigen zeggen motiveert de strijd tegen racisme en voor het milieu hem om door te gaan in de sport.

Dat Lewis Hamilton dit jaar kampioen ging worden, was eigenlijk na de eerste race al duidelijk. Mercedes was namelijk ontluisterend oppermachtig. En ja, Bottas won dan weliswaar de seizoensopener, maar we weten inmiddels dat de Fin over een heel jaar geen vuist kan maken tegen de Brit. Gekscheren schreven we daarom een half jaar geleden al het bericht dat eigenlijk vandaag pas helemaal realiteit is geworden. Lewis won vandaag in stijl en heeft nu net zoveel F1 titels als Rekordmeister Michael Schumacher.

De achtste en daar voorbij

De kans is zeer groot dat Hamilton volgend jaar nog een stapje verder gaat door ook zijn achtste titel te pakken. De regels veranderen weliswaar een klein beetje voor volgend seizoen, maar er is eigenlijk geen goede reden om aan te nemen dat Mercedes haar zeer indrukwekkende dominantie helemaal inlevert. De auto’s zullen namelijk toch een doorontwikkeling zijn van die van dit seizoen. Pas in 2022 gaan er grotere reglementswijzigingen in en ligt er heel misschien weer een kansje voor de rest.

Het enige wat HAM gevoelsmatig nog hoeft te doen voor zijn achtste titel, is bijtekenen bij Mercedes. De rest komt dan ‘vanzelf’ wel weer, voor zover dingen ooit ‘vanzelf’ gaan uiteraard. Bottas heeft al bijgetekend, dus wat dat betreft is er niks te vrezen. En de notie dat Mercedes op korte termijn de sport verlaat is onlangs in de ijskast gezet door CEO Ola Kallenius. Wat is dan nog het struikelblok zou je zeggen?

Hamilton op zijn monnie

Cynici zullen zeggen ‘nou ja, geld’. Onlangs deed het gerucht de ronde dat Hamilton in anticipatie op een salarisplafond voor coureurs in de F1 ter compensatie 80 miljoen(!) per jaar te willen verdienen in de eerste periode van een nieuw meerjarig contract. LH44 speelt het hard. Maar na het binnenhalen van titel nummer zeven, lijkt hij toch voor te sorteren op een langer verblijf in de koningsklasse. De drijfveren daarvoor zouden de strijd tegen racisme en voor het milieu zijn, aldus Lewis tegenover Motorsport:

I feel like I’m only just getting started. It is really weird. I feel physically in great shape and mentally…[2020]… has been a challenge that I didn’t know how to get through. But with the help of great people around me, through the help of my team, through the help of Team LH, I managed to just keep my head above water and stay focused, so I’m really hopeful for a better year next year.

I would love to stay. I feel like we’ve got a lot of work to do here. You know that we’ve only just begun. I want to push to hold ourselves accountable as a sport, to realise that we’ve got to face and not ignore the human rights issues that are around the countries that we go to. It’s how can we engage with those countries and help them, and empower them to do more to really change, not 10 years from now, nor 20 years from now, but now.

I want to help F1. I want to help Mercedes, in that journey. And also particularly moving more sustainable, you know, as a sport. The whole thing of when we need to be more sustainable. I want to try and see if I can be part of that, at least the initial phase of that, for a little bit longer. Lewis Hamilton, wil de wereld veranderen, een betere plek maken, voor jou en voor mij en voor alle mensen

Waarvan akte. Op naar de decima dan maar?