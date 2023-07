GP België 2023: tijden en wat je moet weten

De GP van België 2023 wordt gehouden dit weekend. Lees hier alles over de tijden, agenda, voorspelling en waar je kunt kijken.

De GP van België is een bijzondere race. Niet zozeer vanwege de hoeveelheid Belgische Formule 1-coureurs. Thierry Boutsen en Jacky Ickx zijn natuurlijk racelegendes en met Stoffel Vandoorne, Jerôme d’Ambrosio als recentere F1-coureurs.

Ondanks het talent uit België (meer dan uit Nederland) is het vooral het circuit dat opzien baart: Spa-Francorchamps. Het is nog een echt ouderwets circuit, gelegen in de Ardennen. Wisselende weersomstandigheden, hoge snelheden en veel inhaalmogelijkheden maken het tot een hoogtepunt van de Formule 1-kalender.

Agenda GP België 2023

Voordat we alle ins en outs met je doornemen, beginnen wij vandaag met het tijdschema. Let op! Dit weekend is er een sprintrace. Dat betekent dat we op vrijdag eerst een training hebben, vervolgens de kwalificatie voor de hoofdrace. Op zaterdag is er een kwalificatie voor de sprintrace met vervolgens een sprintrace. Op zondag volgt vervolgens de hoofdrace.

Vrijdag 28 juli

13:30 – 14:30 | Vrije Training

17:00 – 18:00 | Kwalificatie voor hoofdrace

Zaterdag 29 juli

12:00 – 12:45 | Kwalificatie voor sprintrace

16:30 – 17:30 | Sprintrace

Zondag 30 juli

15:00 – 17:00 | Race

GP België

De GP van België 2023 is een van de oudste races op de kalender. De eerste editie werd gehouden in 1925. Toen won Antonio Ascari in een Alfa Romeo P2. Ja, Antonio, dat is de vader van Alberto Ascari. Zo oud is deze race al. Het circuit was ook toen Spa-Francorhamps, dat toen echter veel langer en nog sneller was. De race werd tot 1949 (op de Tweede Wereld Oorlog na natuurlijk) geregeld gehouden.

Omdat Spa niet onomstreden is, week men af en toe uit naar andere Belgische oorden. Zo reed men in 1972 en 1974 op het circuit van Nivelles. Nivelles was een baan getekend door John Hugenholtz (samen met Roger Caignie) en moest veiliger dan Spa zijn. Al sinds het openen van Nivelles had de organisatie moeite het hoofd boven water te houden. Na die twee GP’s (beide gewonnen door Emerson Fittipaldi) keerde het niet terug op de kalender.

Daarna kwam Zolder op de kalender. Van 1975 tot en met 1982 was Zolder het strijdtoneel van de GP van België. In 1983 was het wederom Spa en in 1984 Zolder. Daarna is het altijd Spa geweest. Nou ja, altijd, de Belgische GP is af en toe niet gehouden. In 2003 kon de race in verband met regelgeving omtrent tabaksreclame niet doorgaan (roken was toen nog gezond) en in 2006 werd de baan opgeknapt. Michael Schumacher heeft de race het vaakst gewonnen: 6 maal. Lewis Hamilton staat op vier keer (net als Kimi Räikkönen) en Max Verstappen op 2 maal.

Het circuit: Spa-Francorchamps

Samen met Suzuka, Monza en Silverstone is Spa een van de meest legendarische circuits op de kalender. Het is met een lengte van 7,004 kilometer de langste baan van de kalender. Er worden dan ook slechts 44 ronden gereden om aan 300 kilometer plus een ronde te komen. Men rijdt met de klok mee. Het is een circuit waar motorvermogen en aerodynamische efficiency van groot belang is.

Als er één circuit geregeld onder vuur ligt, dan is het Spa-Francorchamps wel. De baan is bijzonder snel en kent een paar uitdagende bochten. Als het mis gaat, kan het goed misgaan. Zoals het onlangs mis ging met Dilano van ’t Hoff op Spa. Nu zijn de F1 en andere formule auto’s over het algemeen sterk genoeg om een crash te overleven. Het grootste probleem is dat de auto’s niet gebouwd zijn op ‘een tweede’ ongeluk. Dus een auto die crasht en vervolgens wordt aangereden door een nietsvermoedende coureur die met hoge snelheid door een bocht gaat.

GP België 2022

Zoals gewoonlijk kijken we eerst even naar de prestaties van vorig jaar, voor de broodnodige context:

Kwalificatie GP België 2022

Verstappen was verreweg de snelste op de baan. Het verschil met nummer 2 – Carlos Sainz – was echt enorm. Max reed een tijd van 1:43.665, terwijl Carlos niet verder kwam dan 1:44.297. Sergio Pérez pakte de derde plaats met 1:44.462. Verstappen startte overigens niet van pole, hij moest namelijk wat items aan zijn motor wisselen. Sterker nog, er waren maar liefst 8 (!) coureurs die een gridstraf kregen op Spa in 2022.

Snelste ronde GP België 2022

Max Verstappen startte dus achteraan, maar hij had overduidelijk nogal een hoop haast. In ronde 32 reed de Nederlandse Formule 1-coureur een tijd van 1:49.354. Toen lag hij al aan de leiding. Sterker nog, in ronde 12 had hij de leiding in handen.

Podium GP België 2022?

Nou, Max Verstappen hè, die gewoon die race voor al zijn landgenoten. Hij reed uiteindelijk iedereen naar huis. Pérez was op gepaste afstand de nummer 2 met Sainz knap op de derde plaats. Leclerc zakte naar P6 dankzij een strafje voor te snel rijden in de pits.

GP België 2023

Uiteraard zijn er van te voren een hele hoop dingen de we wél weten.

Wat is de stand bij aanvang van de GP België 2023?

De strijd om de nummer 1-positie is minimaal, dus ook geen spanning. Maar daar achter is het wél spannend. Alonso staat P3, maar zijn Aston Martin is op het moment niet de snelste auto. Lewis Hamilton klimt gestaag. Ook bij de constructeurs zien we dit beeld. Ja, Red Bull leidt met grote afstand, maar daar achter zitten Mercedes, Ferrari en Aston Martin dicht bij elkaar, met McLaren dat grote stappen zet de laatste paar races.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van België 2023?

De heren coureurs moeten het doen met de ‘medium’ set. Dat betekent dat C4 de softs (rood) zijn. C3 zijn de medium banden (geel) en C2 is hard (wit). Spa is behoorlijk zwaar voor de banden. Er zijn veel bochten op enorm hoge snelheden waar de banden het zwaar te verduren krijgen. Vanwege het aantal rondjes (slechts 42) kiest men er vaak voor om slechts 1 stop te doen.

Weersvoorspelling GP België 2023

Vrijdag: Grote kans op buien, maximaal 17 graden, windkracht 4 (WZW)

Grote kans op buien, maximaal 17 graden, windkracht 4 (WZW) Zaterdag: Regen de hele door, maximaal 17 graden, windkracht 3 (ZZW)

Regen de hele door, maximaal 17 graden, windkracht 3 (ZZW) Zondag: kans op buien, maximaal 17 graden, windkracht 4 (ZW)

Kansen Max Verstappen GP België 2023

Gezien de overmacht vorig jaar en de dominantie dit jaar, kun je enkel concluderen dat het zekerheidje is. In principe lijkt hij geen concurrentie te hebben. De andere teams zijn in de race beduidend langzamer en Pérez was vorige keer 8 tienden trager bij de kwalificatie.

Wat wordt de verrassing van de GP België 2023?

Alexander Albon zal weleens kunnen verrassen. Hij is doorgaans erg sterk op Spa. Dat niet alleen, zijn Williams lijkt uitstekend geschikt voor dit circuit. De teams die het goed deden op Silverstone dit jaar, zullen er ook nu weer staan.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van België 2023?

Wederom is Max Verstappen favoriet voor de overwinning. Opmerkelijk is dat Lando Norris op nummer 2 staat, voor Perez. Hamilton, Russell en Piastri volgen. Er is dus geen vertrouwen in de Ferrari’s en Aston Martins.

Waar kun je de GP van België 2023 volgen?

Hier nemen we de opties met je door waar je de race kunt bekijken of luisteren.

ViaPlay

In Nederland heeft ViaPlay nu nog de rechten in handen. Voor 15,99 per maand kun je de trainingen, kwalificaties en races volgen. Dus buiten de F1 kun je het opzeggen. Tegenwoorig kun je ook uit diverse cameraposities de race volgen, net zoals F1TV.

Overigens is ViaPlay ook een streamingdienst aanbieder en kun je ook films en series kijken. Als ze nu The A-Team, AirWolf, Tropical Heat, The Dukes of Hazzard, Cobra of MacGyver hadden, zouden we het vaker kunnen aanraden.

F1TV

Iets meer Brits georiënteerd, alhoewel het Nederlandse commentaar van het olijke ViaPlay-duo is. De voor- en nabeschouwingen zijn uitgebreider dan op ViaPlay. Prijs: 64,99 euro per jaar.

VPN

Met een VPN kun je inloggen daar waar je maar wilt. In dit geval raden we aan om in te loggen via Oostenrijk of Luxembourg. Via de ORF of RTL kun je dan de race volgen in haarscherp beeld.

Streams

Geen behoefte aan scherp beeld, stabiele verbindingen en een hoop virussen? Check dan een van deze streams. Maar ja, het is gratis en dat werkt anno 2023 nog altijd.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol missen: ja, die mist ondergetekende ook. Via Grand Prix Radio kun je nog live naar het commentaar luisteren. Vanwege pestgedrag heeft ViaPlay nu die Nederlandse rechten, dus is Mol verhuist naar België. Met het BE-premium abonnement kun je de race volgen en gelijk zetten met het beeld dat je ergens anders vandaan hebt getoverd.

Wat is de voorspelling van de Autoblog redactie

Wouter

Verstappen Norris Hamilton

Michael

Verstappen Hamilton Alonso

Ik hoop dat het in heel de Benelux droog is aankomend weekend, dan heb ik dat genoegen ook tijdens het kamperen. En laten we eerlijk zijn. Echt superveilig is het niet in de Ardennen wanneer het regent.



Ben bang dat er wel een paar druppels gaan vallen en dat de echte cracks dan boven komen drijven. Michael,

Jaap

Norris Pérez Stroll

Om te zeggen dat er geen maat op Max staat is nog een gigantisch understatement. Onze held kent een seizoen waar zelfs Schumachers 2004 bij verbleekt. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Max Emilian niet ook in België gaat winnen.



Maar ach, laten we eens gek doen en inzetten op regen. Norris wint ‘m, voor Perez en Lance Stroll. Daar gaat mijn leiding in het AB klassement, maar soit. No risk, no fun. Jaap,

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er spannende dingen gebeuren tijdens de vrije trainingen, houden wij je op de hoogte!