RIP: Nederlander Dilano van ’t Hoff sterft in Formule race op Spa

Aan het eind van de F1 coverage zojuist een triest bericht. Jong talent Dilano van ’t Hoff is gestorven tijdens een crash op Spa.

Zo geniet je van een spannende Shootout in de Formule 1, zo laat de sport weer zijn nare kant zien. Op Spa Francorchamps is het namelijk weer gruwelijk misgegaan, helaas met fatale gevolgen. Op het circuit in de Ardennen stonden dit weekend races in de Formula Regional (FRECA) klasse op de kalender. Dit is een van de geijkte opstapklasses voor jong talent op weg naar de Formule 3. De 18-jarige Nederlander Dilano van ’t Hoff raakte betrokken bij een zware crash. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Spaans F4 kampioen van 2021 daarbij ook is overleden.

Zoals wel vaker op Spa ging een en ander los in de combinatie van Raidillon (beter bekend als Eau Rouge) richting Kemmel Straight. Tim Tramnitz crashte daar vanaf P2 uit de race. De chaos veroorzaakte vervolgens voor meer ellende. Hierbij waren Joshua Dufek (ZWI), Adam Fitzgerald (IER), Enzo Scionti (USA) en dus Dilano betrokken.

Op beelden is te zien hoe de reeds beschadigde MP Motorsport auto van Dilano haaks op het rechte stuk kwam te staan. Op het oog rijdt Fitzgerald er vervolgens hard tegenaan. Een en ander doet sterk denken aan de crash tussen Juan Manuel Correa en Anthoine Hubert in de F2 enkele jaren geleden. De Fransman stierf daarbij, de Colombiaan verbrijzelde zijn benen en komt vermoedelijk nooit meer terug op zijn oude niveau.

Het is zodoende zeker niet voor het eerst dat deze zowel gevierde als gevreesde bochtencombinatie een leven kost. Ondanks aanpassingen aan de bocht over de jaren heen, blijft het een listig punt met hoogteverschil en een aantal lastwisselingen op volle snelheid. Ongetwijfeld zal dit de discussie weer aanzwengelen: hoort dit nu bij racen en de risico’s die je neemt, of kan het niet meer anno 2023?

Het team van MP Motorsport is in ieder geval verslagen door het nieuws. Ook voor het team moet het een geval zijn geweest waar de absurditeit van het leven soms bikkelhard is. Een paar uur eerder had het team nog een boete van 2.000 Euro gekregen. Dit omdat een teamlid een beslissing van de wedstrijdleiding in een groepsapp becommentarieerde middels een drol-emoji. Vier uur later zal dat voor alle betrokkenen volledig triviaal lijken.

Team statement

Spa-Francorchamps, 1 July 2023



MP Motorsport is deeply saddened to confirm that our driver, Dilano van ’t Hoff has passed away as a result of a crash during the second race of the Formula Regional European Championship by Alpine at Spa Francorchamps. pic.twitter.com/IWvS0fY1bs — MP Motorsport (@OfficialMPteam) July 1, 2023

Onze sympathie gaat uit naar familie en vrienden.