992 Clubsport is perfect voor trackdays

De 992 Clubsport is perfect voor mensen die de ‘Ring bezoeken, maar geen GT3 willen.

Het aantal opties dat je kan kiezen voor een Porsche 911 is immens. Slinger de configurator maar eens aan en kijk naar de mogelijkheden. Het is namelijk echt ongekend hoe specifiek je je Porsche kan samenstellen. Als het aankomt op hardware is er gek genoeg wel minder mogelijk dan vroeger. Zo kun je tegenwoordig niet meer op elke Porsche keramische schijven bestellen. Of wat dacht je van de kuipstoelen, die zijn namelijk sinds de 911 van de 992-generatie niet meer te selecteren.

De ‘Club Sport’-optie is al wat langer niet meer te verkrijgen. En op zich is het logisch, als je al die hardware wil hebben, dan koop je maar een Porsche 911 GT3. Maar wat als je al een 992 hebt en óók een Clubsport pakket wil hebben? Nou, dan kun je gewoon bij Techart. De tuner uit Leonberg is net als Ruf een specialist die heel erg dicht bij Porsche staat.

992 Clubsport pakket

Het Clubsport pakket voor de 911 is bedoeld voor 911-eigenaren die geregeld een trackday bezoeken. De upgrades zijn veiligheidsverhogend, de 911 zal er niet heel veel sneller door rijden. Het meest opvallende is de halve rolkooi. Dat is niet zomaar een verzameling stalen pijpen, maar een FIA-gekeurde kooi. Deze is met de hand gelast en standaard wordt ‘ie in het matzwart afgeleverd, maar je kan ‘m ook laten spuiten in elke kleur die je maar wil. Eventueel kun je de rolkooi gedeeltelijk in het alcantara laten afwerken.

Dan zijn er de zespuntsgordels, die jou beter op je plaats moeten houden. Ook hier krijg je standaard zwart, maar kun je elke kleur krijgen die je wil. Ook de gordels zijn FIA-gekeurd. Is er dan nog meer voor het 992 Clubsport-pakket?

Jazeker! Wat dacht je van een brandblusser? Altijd handig om mee te hebben als het fout gaat. Tenslotte is er een sleephaak, die monteer je in de voorbumper. Handig als je in de grindbak belandt en iemand je eruit moet trekken.

Lichtere wielen

Je kunt het Clubsport pakket op elke 911 Coupé bestellen. Als het om een Carrera GTS, GT3 of Turbo gaat, dan heeft Techart nog wat voor je: velgen! Voor een lager onafgeveerd gewicht heeft Techart een setje wielen in de aanbieding Het gaat om de Formula VIII Race-set. Dat is een gesmeed wiel met centrale wielnaven.

Voor zijn ze 9,5×20 groot en achter maar liefst 11,5×21 inch. Dat zijn de maten voor een 911 Turbo, heb je een 911 GTS dan zijn de voorwielen een halve inch smaller. Heb je een 911 GT3, dan zijn de achterwielen 12 inch breed. Voor de 911 GTS weegt het voorwiel 9,8 kilogram en het achterwiel 11,9 kg. Gezien de maten is dat een vrij laag gewicht.

Dus mocht je dan ein-de-lijk klaar zijn met het configureren van jouw Porsche 911, dan kun je in de Techart-configurator nog eens verder met het samenstellen. Het Clubsport-pakket is uiteraard te combineren met alle andere TechArt-upgrades voor de 911. Dus trek maar even een weekendje ervoor om uit te vogelen hoe jouw droom-Porsche eruit moet zien.

