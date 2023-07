Nu al gridstraf voor Max Verstappen voor GP België

We hebben no geen meter gereden en Verstappen heeft de eerste gridstraf aan de broek.

We zijn bijna aanbeland bij de tweede seizoenshelft. Dat betekent dat we kunnen gaan aftellen hoeveel punten Ons Max nog moet halen alvorens hij kampioen wordt en lekker vervroegd met vakantie kan gaan.

Een ander ding dat we krijgen is het silly season (wie rijdt volgend jaar) en natuurlijk: gridstraffen! Als je te vaak (volgens de regels van de FIA) een onderdeel wisselt, krijg je keiharde straf. Per onderdeel is aangegeven hoeveel plaatsen gridstraf je krijgt.

Preventief de transmissie vervangen

Bij Red Bull Racing vervangen ze preventief de transmissie van de auto van Max Verstappen. Daar staat een gridstraf voor 5 plaatsen voor. Dat meldt De Telegraaf. Stel, Verstappen weet vanmiddag pole binnen te slepen, dan zal hij zondag vanaf P6 starten.

Ondanks dat de voortekenen (regen, Spa, Verstappen, Red Bull RB19) goed zijn, is dit natuurlijk niet ideaal. Midden in het veld starten is niet ideaal op een nat Spa-Francorchamps.

Gridstraf Max Verstappen zal vast niet de enige zijn

Dus ook al doet Verstappen alles perfect, dan nog kan het zijn dat je een snelle DNF op je naam hebt staan omdat iemand zich ernstig bij de eerste bocht. Daarnaast is Verstappen ook mens en kan hij een klein foutje maken.

Reken er maar op dat er meer en meer gridstraffen aan komen de komende races. Ook andere teams zitten zo ongeveer op hun max (har har) qua onderdelen die ze al gebruikt hebben.

Het is niet voor het eerst dat Verstappen gridstraffen krijgt op Spa-Francorchamps. Vorig jaar moest hij ook al achteraan starten, net als vele anderen. Het leverde een compleet andere startopstelling op. Tijdens de race (de GP België 2022) reed hij alsnog kinderlijk eenvoudig naar voren. Na 12 rondes reed hij al op P1…

Check hier alles dat je moet weten voor de GP België 2023!