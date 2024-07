Rijschoolhouder des doods drijft CBR tot wanhoop

De overbekende rijschoolhouder des doods wordt veroordeeld en begaat direct weer een paar overtredingen. Man man man.

Het verschil tussen een gek en een genie is de mate van succes. Niets meer of minder, eigenlijk. Dus als jij jarenlang achter een partner (m/v/o) aan zit en uiteindelijk weet je hem/haar/het hart te stelen: dan ben je een vastberaden held en heeft iedereen bewondering voor je. Lukt dat niet, dan ben je gewoon een enge stalker (of Jeroen Rietbergen). Werk je je hele leven de tandjes om ooit een Ferrari te kunnen krijgen, dan is dat het alleen waard als je zo’n Italiaan voor de deur hebt staan aan het einde van de rit. Anders is het best wel sneu. Voel je ‘m?

Nou, voor een zeer speciale rijschoolhouder des doods uit Enschede geldt dat ook. We zeggen weliswaar rijschoolhouder, maar het is een ex-rijschoolhouder. Hij heeft al een tijdje hommeles met het CBR. Zij naam is Henrie Kamps en vooralsnog heet hij nog geen Henrie K., maar iedereen voelt aan zijn water dat die periode nog gaat komen. Daarom noemde Ali B zichzelf uit voorzorg vanaf het begin al Ali B, er is namelijk niet zoiets als slechte publiciteit.

Rijschoolhouder des doods

Terug naar de rijschoolhouder des doods. Van Henrie K. (laten we er alvast aan gaan wennen) was bekend dat hij bij rijexamens de auto’s volgt. Kamps, eh, K., heeft journalistieke redenen om dit te doen. Hij is namelijk in 2021 door het CBR uit zijn functie gezet, nadat hij aankaartte dat er een angstcultuur heerste bij het CBR. Hij had een website opgericht, maar hij is kennelijk vergeten zijn domeinnaam te verlengen.

Dat komt wellicht omdat Kamps maar door blijft gaan met zijn acties. Zijn banktegoeden zijn allang in beslag genomen. Gisteren was het weer zover. De volwassen man achtte het nodig om drie examens te verstoren. Dit deed hij door dezelfde tactiek toe te passen: vlak achter een piepjonge bestuurder aan rijden, daarbij filmde hij ze ook. Saillaint detail: gisterochtend stond de vrijheidsstrijder nog voor de strafrechter!

Alexander Pechtold

De reden achter de ruzie is nog altijd onduidelijk. Volgens Kamps komt het door een ‘persoonlijke ruzie’ met Alexander Pechtold, de directeur van het CBR. Of Kamps naast rijschoolhouder ook makelaar is – gespecialiseerd in appartementen in Scheveningen – is niet bekend maar we achten het mogelijk.

Pechtold is er in elk geval klaar mee:

“Dit duurt nu al tweeënhalf jaar, dit heeft ons ruim een miljoen euro gekost. Het valt ook aan de maatschappij niet meer uit te leggen.” Alexander Pechtold, weet wat een appartement in Scheveningen kost, kennelijk.

Hoe dit verder gaat aflopen is onduidelijk. Kamps heeft namelijk al diverse veroordelingen aan zijn ribbroek hangen, waaronder een dwangsom van 100.000 euro. Daaropvolgend ging K. achter de examinatoren aan en volgde hij hen naar hun huis.

PTSS

Tot zover het nieuws van de ‘blamestream’ media. Als we ietsje verder kijken (we gaan dit suggestieve digitale broddelwerkje echt geen journalistiek noemen, maak je geen zorgen) dan zien we dat er ietsje meer achter zit. Bijzonder, daar de NOS dezelfde bron gebruikt als wij, namelijk RTV Oost.

Kamps heeft in de rechtbank aangegeven dat hij PTSS heeft (een soort Porsche tractiecontrole waarschijnlijk) sinds het CBR hem heeft ontheven uit zijn functie. Aan de rechtbank vertelde hij dat dit het grootste trauma in zijn leven is en hij nu van een bijstandsuitkering rond moet komen. Als kers in de appelmoes verliet Kamps zijn vrouw hem voor een andere examinator (ze heeft dus overduidelijk ‘een type’). Meneer zit er dus overduidelijk doorheen. Voor wat meer context om Kamps te begrijpen, lees dit puike stukje van RTV Oost.

Hoe nu verder? Volgens Pechtold kan het echt niet zo verder, maar Kamps heeft al aangegeven gewoon door te gaan. Er valt bij hem immers niets meer te halen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Via: RTV Oost