McLaren verrast in Hongarije met snelste tijd

De eerste vrije training in Hongarije zit erop.

We gaan weer racen, dit keer in Hongarije. En het begint meteen met spektakel. Sergio Perez zet zijn Red Bull in de muur na een crash. In aanloop naar de bocht gaat hij te wijd en parkeert hij de F1-auto eerst op het grind en vervolgens in de bandenstapel. Een slechter begin voor het weekend kan Perez niet hebben..

De vrije training verloopt slechts heel kort in complete droogte. Met nog 45 minuten op de klok begint het te regenen. Veel rijders komen naar binnen om banden te wisselen. De training verloopt in de minuten daarna gemoedelijk zonder incidenten.

De coureurs krijgen hun tijd om te training af te wikkelen en kunnen alvast ervaring op doen in natte omstandigheden. Dat gaat bijna goed voor iedereen. Behalve Carlos Sainz. Hij spint zijn Ferrari, maar de schade blijft enigszins beperkt aan de auto. Hij krijgt de auto echter niet aan de praat om deze in beweging te krijgen. De rode vlag wappert met nog 14 minuten te gaan. Zodra de auto van Sainz is weggesleept gaan de seinen weer op groen.

De coureurs gebruiken de laatste minuten om alles uit hun auto te halen. De uitslag is opmerkelijk. Door de regenachtige omstandigheden hebben diverse coureurs, waaronder Max Verstappen, geen tijd neergezet.

Het is Russell die de snelste tijd neerzet! Op de tweede plek Piastri. McLaren heeft de eerder gevonden snelheid dus behouden. Op drie zien we Stroll. De volledige uitslag zie je hieronder.