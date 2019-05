GP Monaco 2019: dit bizarre incident gebeurde gelukkig niet

Terwijl de camera's gisteren in het begin vooral op Charles Leclerc en later op Lewis Hamilton en Max Verstappen gericht waren, gebeurde er bijna een vreselijk incident tijdens de wedstrijd.

Monaco is niet alleen een mini-land. Het stratencircuit is ook zeer compact. Een rondje is zo gedaan en dit heeft als nadeel dat marshalls zeer snel te werk moeten gaan. Gisteren reed Ferrari-rijder Charles Leclerc zijn band lek. Vervolgens reed de coureur met een dermate hoge snelheid door dat er schade aan zijn auto ontstond. De carbon fiber onderdelen vlogen in het rond. Aan de marshalls te taak om deze troep op te ruimen.

Naar aanleiding van de lekke band kwam er een fysieke safety car naar buiten. De marshalls kregen zo wat meer de tijd om de baan op te ruimen. Terwijl de televisiebeelden het treintje , met aan kop Lewis Hamilton, lieten zien. Gebeurde er ergens anders op het veld een bijna vreselijke aanrijding.

Sergio Pérez had een pitstop gemaakt en reed het circuit weer op. Bij het uitrijden van de pitstraat staken net twee marshalls het circuit over. De auto van Pérez was inmiddels behoorlijk op snelheid, maar een aanrijding kon gelukkig worden voorkomen. Eén van de marshalls weet nog net door te lopen, terwijl de ander blijft wachten. Bovendien ging de coureur van het gas en trapte hij het rempedaal in. Het moment deed denken aan Kyalami, 1977. Tom Pryce die twee baancommissarissen op een vergelijkbare wijze tegenkomt en met zijn auto Frederik Jansen van Vuuren op tragische wijze aanreed. van Vuuren was op slag dood en ook Pryce liet het leven door een brandblusser die tegen zijn hoofd kwam.

Op de boordradio was de reactie van Pérez goed te horen. What was wrong with those marshalls? I nearly killed them. Het scheelde inderdaad een haartje en de FIA mag gaan analyseren wat hier precies is misgegaan. Check het moment van Pérez gister tijdens de race hieronder.