GP Monaco 2022: tijden en wat je moet weten

De GP van Monaco 2022 gaat zo beginnen. Lees hier alles over de race. Hoe laat begint ‘ie? Waar moet ik letten? En welke kansen heeft Max Verstappen? Je leest alles hier, op Autoblog!

We zijn nog maar nauwelijks bijgekomen van de GP Spanje 2022 en nu staat de volgende race al klaar. De dames en heren van het F1-circus hoeven maar een klein stukje te reizen van Barcelona naar Monaco.

Daar kan Charles Leclerc meteen orde op zaken stellen. Hij verloor de koppositie in het rijderskampioenschap, maar hij heeft meteen een goede kans om terug te slaan. Dit is namelijk zijn thuisrace.

Agenda GP Monaco 2022

Voordat we alle ins en outs met je doornemen, hebben we eerste de tijden voor je:

Vrijdag 27 mei

14:00 – 15:00 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 28 mei

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 29 mei

15:00 – 17:00 | Race

GP Monaco

Het is een van de oudste races en alleen daarom moet de GP van Monaco blijven. De race wordt namelijk al sinds 1929 gehouden. Na de Tweede Wereldoorlog en een paar wisseljaren staat de GP van Monaco sinds 1955 op de kalender, op het coronajaar 2020 na, onafgebroken. Dat niet alleen, het stratencircuit is nauwelijks veranderd in de tussentijd. Een bocht is aangepast en er werd een chicane geplaatst, maar in grote lijnen is de baan gelijk.

De GP van Monaco is vooral erg leuk vanwege het circus eromheen. Iedereen die heel erg graag gezien wil worden, zal er zijn. Helaas is de donderdag komen te vervallen en begint het weekend voor het eerst nu op vrijdag.

Het circuit: Circuit de Monaco

Het is een beetje dubbel. Want de race in Monaco is op en top Formule 1. Maar het Circuit de Monaco is eigenlijk al jaren ongeschikt voor F1-races. Op een circuit als Barcelona-Catalunya kan het nét (eigenlijk ook niet), maar om voor deze race geld te durven vragen is lef hebben. Er kan namelijk absoluut niet ingehaald worden onder normale condities. Het is altijd een combinatie van pech van de een en geluk voor de ander. Of je moet Nikita Mazepin willen inhalen.

Dat wil niet zeggen dat het niet legendarisch is, dat is het namelijk wel degelijk. Het levert alleen niet vaak een leuke race op. De trainingen en met name de kwalificatie zijn daarentegen wel erg leuk, want men maakt geregeld een schuivertje. Dat resulteert op Circuit de Monaco direct in de barrière, waardoor de ego’s harder krenken.

Het circuit is 3,337 km lang. Een volledige race duurt 78 ronden. Daarmee is het de kortste baan van het seizoen en rijden we dientengevolge het hoogste aantal ronden. Even een dingetje om mee rekening te houden, is de raceduur. Ondanks dat het de kortste race van de kalender is (slechts 260 km wordt er gereden in plaats van de gebruikelijke 300 km), duurt de GP van Monaco wél lang. Dit komt omdat het simpelweg een trage baan is met een lage gemiddelde snelheid.

GP Monaco: resultaten van 2021

We kijken even naar de race en resultaten van het afgelopen jaar. Houd er rekening mee dat deze geen garantie bieden voor de toekomst. De reden is simpel, de auto’s zijn compleet anders ten opzichte van vorig jaar.

Hoe ging de kwalificatie van de GP van Monaco 2021:

Dat was een ware rollercoaster! Het was duidelijk dat Mercedes – eindelijk – eens niet in vorm was. Dit bood kansen voor Red Bull en Ferrari. In de laatste kwalificatiesessie was Leclerc aanvankelijk het snelste. Aan het einde van de laatste sessie leek Verstappen pole te gaan pakken, maar moest hij zijn poging staken omdat Leclerc zijn auto crashte. De oude tijd van Leclerc, 1:10.346, was snel genoeg voor pole.

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP van Monaco 2021:

Dit zou je niet verwachten, dat was Lewis Hamilton. Hij reed de snelste raceronde, een 1:12.909 tijdens de 69e ronde. Dat is tevens het ronderecord.

Hoe zag het podium eruit na de GP van Monaco 2021?

Charles Leclerc had al technische problemen bij de opwarmronde, vanwege transmissieproblemen die hij had opgelopen tijdens de crash. Goed nieuws voor Verstappen, want die kreeg op deze wijze de overwinning in de schoot geworpen. Carlos Sainz hield de eer voor Ferrari hoog met een puike tweede plaats en Norris pakte P3.

Wat je moet weten over de GP van Monaco 2022:

Naast de info van de vorige race, is er voldoende informatie over de race van dit jaar. Uiteraard nemen we dat met alle liefde voor je door!

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Monaco 2022?

De heren coureurs rijden met de zachtst mogelijke compounds. Voor Pirelli is het een eenvoudige keuze. Monaco vergt namelijk erg weinig van de banden. De baan is relatief glad, maar evolueert snel. De bochtsnelheden zijn relatief laag. De banden hebben het dus niet echt zwaar te verduren. Pirelli neemt dan ook de zachtste van de mogelijke compounds mee. C3 is hard (wit), C4 is medium (geel) en C5 is soft (rood).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Monaco 2022?

Geen grap, maar het wordt erg koud en regenachtig! Althans, als we de voorspellingen mogen geloven. Dat is de voorspelling voor nu althans. Op vrijdag is alles goed en aardig. De temperatuur is 26 graden, er is nauwelijks wind en bijna geen kans op neerslag. Zaterdag is het kouder (zo’n 23 graden) en gaat het harder waaien. Ook is er een kleine kans op neerslag, met name aan het einde van de dag.

Zondag zal het kwik dalen tot maximaal 19 graden. De hele dag zal het regenen. De meeste neerslag wordt verwacht aan het begin van de race. Let wel, dit soort voorspellingen vallen erg vaak tegen als er daadwerkelijk geracet wordt. Met andere woorden: plotselinge regen komt nooit voor, maar dat het tóch droog bleef komt wel voor.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Monaco 2022?

In principe moet dit een circuit zijn waar Ferrari het goed kan doen en Mercedes kan verrassen. Topsnelheid is van minder belang en de bandenslijtage is minimaal. Dat zijn twee Red Bull-voordelen die minder relevant zijn. Echter, Red Bull doet het uitstekend op die zachtere compounds. Maar ja, de kans bestaat dat het allemaal niet uitmaakt. Als het regent tijdens de race is het een kwestie van talent en geluk. Waarom Mercedes kan verrassen? Ze gaan niet hard genoeg om last te krijgen van porpoising.

Verstappen heeft op Monaco meestal een beetje pech. Daarbij is het ook niet direct een baan waar hij zich lekker voelt. Verstappen leidt het kampioenschap, is in vorm en heeft een uitstekende auto. Maar dit is niet de ideale baan om de voordelen van de RB14 uit te buiten.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP Monaco 2022?

Die zeggen dat Charles Leclerc zal winnen. Het verschil is erg klein. Leclerc staat op 11/10 en Verstappen op 11/8. Er zijn veel indicatoren die aantonen dat Leclerc licht in het voordeel zal zijn. Sainz en Pérez staan daar ver achter. Opvallend is dat Hamilton en Russell even grote kansen worden toegedicht, allemaal rond de 1/15.

Waar kan ik de GP van Monaco 2022 kijken?

Je kunt de race op een heel hoop manieren volgen. We nemen even een paar opties met je door:

F1TV

De GP van Monaco kun je uitstekend volgen via F1TV. Dit jaar zijn er wat meer bugs en haperingen dan vorig seizoen. Dat is wel een nadeel. Maar aan de andere kant krijg je wel veel extra. Je kunt namelijk alle races van het weekend zien, niet alleen Formule 1, maar ook de andere support-races. Daarnaast kan je via F1TV kijken naar de trainingen, kwalificatie en de race.

Heel erg gaaf is dat je zelf kunt kiezen wat je kijkt. Dus de gewone race, maar ook cockpitview of de telemetrie. Zeker als je meerdere schermen hebt, kun je je lol niet op. Een abonnementje kost 64,99 euro per jaar. Voor dat geld kun je een jaar F1 kijken. Nadeel: er is (nog) geen Nederlands commentaar. Je kan Olav Mol syncen (komen we zo nog even op terug) of kiezen voor het uitstekende Engelse commentaar.

ViaPlay

In Nederland heeft ViaPlay de rechten voor de F1. Ze hebben het grootst aangepakt. Op de grid lopen namen als Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen. De beschouwingen ervoor en erna zijn op zich keurig. Dat geldt ook voor het commentaar tijdens de sessies, kwalifiactie en de race. Het is correct, netjes en kloppend. Niet heel erg spannend of smeuïg, maar dat is een bewuste keuze. Het is ook een kwestie van wennen.

Streams

Als het puur en alleen om de race gaat kun je ook een stream opzoeken. Kwalitatief is het niet denderend, maar daar betaal je dan ook niet voor. We hebben hier een overzichtje van streams voor je.

Olav Mol

Het is toch echt een fenomeen, Olav Mol. De beste man is al sinds 1994 verbonden aan de F1 en is onze Nederlandse Murray Walker. Ja, Murray Walker zat er in in een split second ook wel eens naast (meer dan geregeld, trouwens). Olav Mol doet vanaf Grand Prix Radio verslag. Tijdens de vrije trainingen zal hij diverse malen een update geven. De kwalificatie en de race worden in zijn geheel verslagen. Als je het commentaar in jouw situatie niet prettig vindt, kun je Olav Molk eroverheen syncen middels de GP Radio-app. Houd er rekening mee dat je met een hapering opnieuw moet syncen.

VPN

Gratis een race kijken is niet denderend: slecht beeld en je moet maar hopen dat het commentaar enigszins verstaanbaar is. Een andere oplossing is kijken via een VPN. Zo kun je RTL Luxembourg of ServusTV. Als je een beetje hebt opgelet op de HAVO, kun je dat gewoon volgen. Best bijzonder: deze twee zenders zenden ook in HD uit, iets dat ViaPlay bijvoorbeeld niet doet! Zet Olav Mol eronder en je hebt legaal en gratis topbeeld en topcommentaar.

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Voorspelling redactie GP Monaco 2022

Op de AB-redactie hebben we drie mannen leven die Formule 1 in- en uitademen. Ze hebben Pirelli schoenen en doen alles met de stopwatch. Ja, alles. Elke week geven ze precies aan wat je kan verwachten van de race. Tenzij het anders dan verwacht verloopt.

Michael

Verstappen Leclerc Pérez

Heel toepasselijk voor de aankomende race, maar de race voorspellen lijkt behoorlijk veel op naar het casino gaan. Kijk je naar de afgelopen uitslagen dan denk je inderdaad dat wanneer de Red Bull blijft rijden dat Max de race wint. Maar daarvoor moest afgelopen weekend Charles wel met pech uitvallen.



In Monaco zal het in 2022 net als zo vaak in het prinsdom neerkomen op de kwalificatie en de pitstops. Voor de rest maak ik me wederom geen illusies over inhaalacties. Er van uitgaande dat alles een keertje bij iedereen heel blijft denk ik dan dat een goede pitstopstrategie Max hier aan de overwinning gaat helpen net voor Charles en Sergio.

Michael, heeft dezelfde jetski als Prins Albert.

Wouter

Verstappen Leclerc Russell

Zegt de ene Monegask tegen de andere: “Denk jij dat je weer uitvalt deze race?” Onze in Belgenland opgegroeide Nederlander woont tenslotte al een tijdje in het belastingparadijs. Monaco is heel gaaf, maar dan niet om te racen. Inhalen is compleet onmogelijk, dus de echte actie komt uit de crashes.



En als er niet gecrasht wordt, is het een hele dure optocht. Laten we de makkelijke dingen eerst voorspellen: Sainz hangt hem ergens in de vangrail, Perez komt wederom niet in de buurt van de tijd van Verstappen. LeClerc of Verstappen gaat crashen tijdens de kwalificatie, maar ik durf niet te voorspellen wie van de twee het gaat zijn.



Russell verrast wederom. Of juist, want hij rijdt heel steady: hij heeft alle races uitgereden en alle races in de top 5 geeindigd. Mercedes krijgt het porpoising er ook onder, dus het wordt Verstappen, Leclerc en Russell. Wouter, behoort tot dezelfde jetset als Prins Albert.

Jaap

Russell Sainz Hamilton

Het juweel in de kroon, dat is de Grand Prix van Monaco toch wel op de F1 kalender. Ja oké, je kan niet inhalen, zeker niet met die gigantische auto’s van nu. En eigenlijk is het alleen leuk als het regent, iedereen uitvalt en Panis wint. Maar als dino wil ik niks van deze negativiteit horen. Dit is gewoon de race die je wil winnen als je één race mag winnen in het jaar.

Dit jaar gaat die eer naar George Russell.



De Merrie staat in Monaco te hoog en gaat te langzaam om last van porpoising te hebben en gaat als een speer door krappe korte bochten. Stiekem valt dat laatste wel tegen als je sector 3 in Barcelona als maatstaf neemt. Maar ik moet toch wat geks voorspellen om die twee anderen hierboven te slim af te zijn.



Carlos Sainz wordt tweede en Hamilton derde, omdat de Red Bulls hier helemaal niet goed gaan. Charles Leclerc zou normaal gesproken als favoriet gelden, ware het niet dat hij nog nooit een race gefinisht heeft in Monaco. Niet alleen geen F1 race, maar gewoon echt geen race. Er rust een vloek op en daar ga ik niet tegen wedden. Jaap, heeft een kartcircuit aangelegd in de vorm van een Prins Albert.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race.