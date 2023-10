Check hier de GP Qatar 2023: tijden en wat je moet weten.

Dag vriendjes en vriendinnetjes, wat leuk dat jullie er zijn! Vandaag het Formule 1-circus inclusief de Baron van Nimwegen, B2 en Vlugge Jaapiyo naar het land van de mensenrechten: Qatar. Ondanks dat wij dat allemaal heel erg belangrijk vinden, houden we meer van een flinke portie vermaak, want man wat was Wout Weghorst goed voor 4 minuten.

Naast voetballen kun je ook heel erg goed racen in Qatar. Formule 1 hebben ze sinds kort ontdekt, maar we gaan hier nog vaak terugkomen. Wie betaalt bepaalt en in Qatar kunnen ze nog veel betalen.

Het is voor Qatar heel erg belangrijk om mee te doen aan de Formule 1. In de Verenigde Arabische Emiraten zijn ze ook niet achterlijk en zien ze in dat de olievoorraad hen niet altijd zal blijven helpen. Ook daar hebben ze een EV10-daagse waarschijnlijk. Met dit soort grote sportevenementen kun je namelijk wat goodwill kweken. Op deze manier werken deze oorden aan een betere naam voor de buitenwereld. Zo heb jij nu al een beter gevoel bij Qatar dan 10 jaar geleden.

Agenda GP Qatar 2023

In dit artikel nemen we alles met je door dat je moet weten over dit weekend. Maar eerst even de agenda met de tijden:

6 oktober

15:30 16:30 | Vrije Training 1

19:00 – 20:00 | Kwalificatie

7 oktober

15:00 – 15:45 | Sprint kwalificatie

19:30 – 20:30 | Sprint race

8 oktober

19:00 – 21:00 | Race

GP Qatar

Zoals gezegd is de GP van Qatar een liefdadigheids-GP, zodat we warme gevoelens bij het golfstaatje krijgen. Dat is iets waar de Formule 1 samen met voetbal in voorop loopt en Qatar is zeker niet de enige. Het is namelijk een marketinginstrument voor het land. Het is op zich wel zonde, want het ontbreekt vaak aan sfeer en een mooie baan. Dit soort races zijn overigens wel interessant om te bezoeken, want in tegenstelling tot wat je zou verwachten zijn tickets best voordelig. Deze weekenden zijn nooit uitverkocht. De GP van Qatar is overigens tot nu toe 1 keer gehouden, in 2021.

In 2021 waren er wat coronaperikelen. De race diende dan ook als vervanger voor de GP van Australië, zodat er alsnog voldoende races waren. Dus wat dat betreft super-attent van Qatar om de Formule 1 uit de brand te helpen. Vanwege het WK voetbal (FIFA 2022) was er geen race in 2022, maar dus wel weer in 2023. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we op een compleet nieuwe baan gingen rijden, maar die is kennelijk nog niet klaar. We mogen daarom nogmaals genieten van Losail.

Het circuit: Losail international Circuit

Toegegeven, Losail is niet verschrikkelijk, maar het is niet in eerste instantie ontworpen voor Formule 1-auto’s. Losail is van origine een Moto GP-circuit en ook met de toerwagens is het hilarisch wat ze doen. Voor de Formule 1 is het een tikkeltje saai circuit. De baan is 5,380 kilometer lang en er worden 57 ronden met de klok mee gereden. Er zijn 16 bochten, bijna allemaal snel. Er zijn wel diverse inhaalmogelijkheden.

GP Qatar 2021

Het is niet de eerste keer dat we hier rijden. Daarom kijken we eventjes naar wat er twee jaar geleden allemaal gebeurde.

Kwalificatie GP Qatar 2022

Het was de voorlaatste race van het seizoen. De druk stond bij Lewis Hamilton er vol op, want die moest winnen om in de race te blijven. Dat lukte prima, want zowel Lewis als zijn auto leken sneller dan ooit te zijn dat seizoen.

In Q3 leek het nog dicht bij elkaar te zitten. Hamilton was toen slechts nipt sneller dan Verstappen. In Q2 was het verschil drie tienden en in Q3 al meer dan een halve seconden. Het verschil in tijd tussen nummer 1 was voor Verstappen net zo groot als P8. Hamilton was dus niet een klein beetje sneller, maar extreem veel sneller. Verstappen pakte P2, Bottas P3. Echter, Verstappen kreeg een tijdstraf wegens gas geven onder geel. Bottas ook. Dus Gasly ging naar P2 en Alonso naar P3. Check hier het complete verslag van de kwalificatie.

Snelste raceronde GP Qatar 2023

Max Verstappen met 1:23.196 in de 57e ronde. Dat is tevens het ronderecord (duh!).

Podium na GP Qatar 2023

In de race was dat ook pijnlijk duidelijk, want Verstappen kon Hamilton onmogelijk bijhouden. Het verschil in de einduitslag – meer dan 25 seconden – is groter dan het lijkt. Dat komt doordat Verstappen nog naar binnenging voor de snelste raceronde, waardoor Lewis Hamilton slechts 6 punten kon inlopen. Nummer 3 was Fernando Alonso, die eindelijk weer een podiumplaats pakte. Lees hier het complete verslag.

GP Qatar 2023

Er is zijn een hoop dingen die we al weten weten over de GP van Qatar 2023.

Wat is de stand bij aanvang van de GP van Qatar 2023

De vraag moet eigenlijk zijn: hoe wordt hij kampioen? Het is eigenlijk heel erg simpel: hij moet drie punten pakke, dan is hij kampioen. Dus als hij 6e in de sprintrace is, kan de champagne open! Of nou ja, ‘champagne’. Het is Qatar dus je hebt dat plakkerige en weeïge rozenwater in Jerobaumflessen.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Qatar 2023

Dezelfde als twee weken geleden, dus de harst mogelijke van alle compounds. C1 is hard (wit, C2 is medium (geel) en C3 is soft (rood).

Welke strategiën zijn er mogelijk bij de GP van Qatar 2023

Je zou zeggen een eenstops-strategie. Vorige race waren er vierauto’s met een lekke band links voor. Dus met een safetycar-situatie zou je een gokje kunnen wagen. Een andere optie is op geel staten en dan rond ronde 23 naar binnen voor wit en dan wisselen bij ronde 40 naar geel. Dat is volgens Pirelli het snelst.

Vorige keer reden de Ferrari’s een vlekkeloze eenstopsstrategie, maar zonder succes. Ocon startte op rood en ging in ronde 24 over op hard. Daar werd hij uiteindelijk vijfde mee, dus dat zou weleens de sleutel kunnen zijn. Verstappen reed een driestops-strategie, maar alleen omdat Alonso zo ver achter lag dat hij gratis in ronde 55 naar binnen kon voor een setje rood.

Weersvoorspelling GP Qatar

Een voordeeltje van hier rijden is dat je weinig verrassingen hebt qua weer. Het is er altijd droog en warm. En met warm bedoelen we echt heet. De eerste twee dagen moeten de coureurs zich wel voorbereiden op flinke windvlagen, het kan flink gaan waaien.

Vrijdag: minimaal 32 graden, max 38. Flink bewolkt. Geen neerslag. Zeer stevige wind, NNW van 40 km/u.

Zaterdag: wederom minimaal 32 graden en maximaal 38 en nul neerslag. De wind is alsnog stevig: 35 uit het noorden.

Zondag: geen bewolking, 38 graden maximaal. Alsnog wind het uit noorden, maar nu maximaal 19 km/u.

Kansen Max Verstappen GP Qatar 2023

Ja, de snelste auto en de snelste coureur die wereldkampioen worden. Verstappen kennende zal hij beide proberen te winnen. Wellicht dat hij zaterdag zijn kampioenschap zo enorm hard viert, dat hij met een flinke kater in zijn helm aan de start verschijnt. Maar ook als Max een tactisch barfje moet liggen in de pitstop, kan die nog winnen.

Verrassing GP Qatar 2023

Het is een makkelijke, maar houd Lando Norris in de gaten. Aston Martin heeft een beetje de aansluiting verloren en bij Mercedes en Ferrari lijken ze al te veel met 2024 bezig te zijn. McLaren zet namelijk grote stappen en Lando maakt daar het beste gebruik van.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Qatar?

Het is bijna 100% zeker dat Verstappen de races gaat winnen dit weekend. Het verschil met alle andere coureurs is enorm, aldus de wedkantoren. Pérez en Norris zijn de twee andere favorieten voor het podium. Daarachter vinden we Leclerc, Piastri, Hamilton, Sainz, Russell en Alonso.

Waar kan ik de GP van Qatar volgen?

Formule 1 kijken is tegenwoordig een fulltime dagbesteding als je iedereen de noige andacht geeft. We lopen de opties met je door.

F1TV

Via F1TV kun je het niet alleen de race, maar het hele raceweekend meer dan uitstekend volgen. Alle races worden uitgezonden, plus alle trainingen en kwalificaties. Ja, ook van de andere raceklasses dat weekend. Voor 64,99 euro per jaar kun je alles zien. In principe een schijntje, daar er elk jaar meer races bijkomen. Volgens jaar krijg je 24 races voor die 64,99.

ViaPlay

Kijk eens naar deze Oscar Piastri, die ultralaat remt in zijn oranje McLaren. En voor die ongein betaal je 15,99. Wegens een gebrek aan Nederlandse Formule 1-coureurs, trommelen ze geregeld het Orakel Coronel op. 15,99. Binnenkort krijg je F1TV erbij, maar nu nog niet.

Streams

Ah, de illegale kant van het internet. Of het extralegale gedeelte. Je kunt links en rechts de race ook volgen bij de slager, kapper of tandarts, maar er zijn ook ‘gratis’ streams te vinden op het internet. De kwaliteit is bagger, maar ja, daar betaal je dan ook niet voor.

VPN

Met een VPN kun je de race ook vrij eenvoudig volgen. In sommige landen, zoals Luxembourg en Oostenrijk, kun je de race online zien via RTL Luxembourg en de ORF. Dan kun je via dat land inloggen en gewoon de race in prima kwaliteit bekijken.

Grand Prix Radio

Mocht je moeite hebben om met de tijd mee te gaan, kun je ook afstemmen op Grand Prix Radio, want daar kun je luisteren naar Olav Mol, altijd leuk. Met een slider kun je het geluid afstellen op het beeld. Handig he?

Voorspelling redactie

Op de Autoblog-redactie is er een drie-eenheid aan heerschappen dat Formule 1 inademt en niet meer laat gaan. Al die kennis verwerken ze in hun hersenpan en delen ze vervolgens met jullie:

Wouter:

Sprintrace:

Verstappen Sainz Norris

Hoofdrace:

WELTMEISTER en milfhunter Max Leclerc Sainz

KAMPIOENEN! Max is de snelste tijdens de vrije trainingen, kwalificeert op positie 1, wint de sprintrace en de hoofdrace. Perez wordt twee keer elfde, maar dat ligt aan de auto. Wouter, kan ‘drommels’ zeggen.

Jaap

Sprintrace

Leclerc Hamilton Verstappen

Hoofdrace

VERSTAPPEN Leclerc Sainz

In de Sprint pakt Max eenvoudig de zege en de titel. Perez wordt negende en pakt geen punten. De Ferrari’s houden de banden net lang genoeg heel om tweede en derde te worden. Dit keer zit Leclerc weer een beetje voor Sainz. Campeão!!1! Max Verstappen do Brasil…Of nou ja nee. Maar de nieuwe Senna evenaart wel de oude megaheld door dit weekend zijn derde wereldtitel te pakken. Het zit er dik in dat het voor Max niet de laatste zal worden zoals voor de Brazo helaas wel het geval was. De race in Qatar gaat echter gewonnen worden door Charles Leclerc. Max Verstappen wordt namelijk aangetikt door backmarker Sargeant en verliest daardoor een halve minuut. Hij wordt derde, omdat Hamilton hem nipt achter zich houdt tot de meet. Jaapiyo, heeft ook altijd pech.

Michael

Sprintrace

Max Carlos Sergio

Race

Sergio (omdat Max het begint te snappen) Max Charles

Kampioen in de sprintrace en een blaastest voor de ‘echte’ race op zondag, dat zal het wel gaan worden dit weekend. En wat een briljante prestatie zou dat zijn om het gewoon nu al in de tas te hebben met nog zoveel races te gaan. Maar niet op de zaken vooruit lopen. Eerst nog even inkoppen. Michael, hoeft niet te schreeuwen: hij is niet doof.

Bij Autoblog verslaan we de beide kwalificaties en de race. Als er iets gebeurd tijdens de vrije training, houden we je uiteraard op de hoogte, op Autoblog!