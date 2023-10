Flinke aanpassing subsidie EV voor volgend jaar

Er is een flinke aanpassing van de subsidie voor de EV, ten opzichte van het originele plan. Gaat dit dan wel werken zo, jongens?

Het leek zo makkelijk. Een beetje geld geven aan mensen die een elektrische auto moeten (of willen) gaan kopen kopen. Dat kan niet misgaan, toch? Nou, toch wel. Het idee erachter was best nobel: een tegemoetkoming van de overheid voor hen die overgaan op een duurzame elektrische auto.

Deze subsidie (SEPP genaamd) wordt jaarlijks afgebouwd. Het was namelijk de consensus dat elektrische auto’s goedkoper zouden worden. Maar ja, in de tussentijd kwam daar een coronacrisis overheen, tekorten in de toeleveringsindustrie en vervolgens een flinke inflatie.

Dus wat blijkt: te weinig mensen maken er gebruik van. De SEPP leek dus een aflopende zaak te gaan worden. Want jaarlijks zou de SEPP lager en lager worden, ook volgend jaar. Maar daar komt dus verandering in! Dat is het keiharde nieuws van deze ochtend: de SEPP blijft volgend jaar namelijk 2.950 euro voor nieuwe auto’s en 2.000 euro voor occasions. Dat is een flinke aanpassing in de subsidie voor een EV, want deze zou namelijk zoals gezegd gaan dalen.

Flinke aanpassing subsidie EV (SEPP

Dat laat Staatsecretaris van Infrastructuur Heijnen weten aan de kamer middels een kamerbrief. De voorgenomen subsidiedaling gaat dus niet door. De reden daarvoor is heel erg eenvoudig: we kopen nog veel te weinig elektrische auto’s. Sterker nog, Heijnen laat weten geschrokken te zijn van de lage vraag bij particulieren voor elektrische auto’s.

Mevrouw Heijnen maakte van de week nog furore in de Avondshow met Arjen Lubach in de speciaal voor haar opgerichte rubriek ‘Ja Maar Jongens Dit Gaat Toch Niet Werken Zo’, waarbij de clusterduck omtrent de belasting op plastic in de voedingsmiddelenindustrie in kaart wordt gebracht. Ergo: dat nobele idee werkt ook (nog) niet.

Niet zo goedkoop als vroeger

Een ander punt is de motorrijtuigenbelasting. Die blijft tot en met 2024 nog op 0 euro, maar wordt daarna wel ingevoerd. Elektrische auto’s zijn zeer zwaar vanwege de benodigde accu’s, dus de MRB is dan ineens onredelijk hoog. Tenslotte zijn de prijzen van gebruikte elektrische auto’s alsnog heel erg stevig. Autohandelaren schermen veelal met de subsidiekorting inbegrepen op elektrische auto’s. We gaan niet zeggen dat ze de subsidie simpelweg bij de prijs optellen, maar durven het ook zeker niet niet te ontkennen.

Voor nieuwe auto’s is het elektrische alternatie duurder dan de 3 mille subsidie. Voorbeeldje: een Peugeot e-208 kost 35.320 euro, terwijl een gewone Peugeot 208 slechts 24.050 euro kost. Zelfs als je een dikke benzinemotor met automaat neemt (Hybrid 100 e-DCS6) dan zit je op 27.550 euro.

De stap naar een elektrische auto is dus vrij groot, ook met de subsidie. Als het laden duurder wordt en er motorrijtuigenbelasting word ingevoerd, is voor de particuliere de elektrische auto mog minder interessant.

Via: NOS