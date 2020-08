GP Turkije maakt comeback op F1-kalender

De GP van Turkije maakt een comeback, hoogstwaarschijnlijk. Eindelijk is de provisionele F1-agenda dus af, eigenlijk.

Het coronavirus heeft het Formule 1-circus flink opgeschud. Sterker nog, aan het begin van het jaar werd de boel stilgelegd. Omdat de belangen véél te groot zijn en het publiek altijd brood en spelen nodig heeft, is er een voorlopige agenda bedacht die nu wordt gevolgd.

Uitgesteld

Op deze agenda zijn races gecanceld en een paar uitgesteld. In de tussentijd moet de F1-organisatie daar dan een nieuwe agenda van maken. Gelukkig zijn er enkele circuits die het circus welkom heet in deze lastige tijden, vandaar dat we dit jaar op Mugello, de Nürburgring en Portimao gaan racen. De laatste drie races worden gehouden in het Midden-Oosten. Er zullen twee races zijn in Bahrein en de finale is zoals gewoonlijk in Abu Dhabi.

Comeback GP Turkije

Officieel waren China en Vietnam uitgesteld, niet afgezegd. Maar beide circuits zien geen mogelijkheid om al een datum in de agenda vast te zetten. Gelukkig springt Turkije in op het gat dat nu nog opgevuld dient te worden. Jazeker, de GP van Turkije maakt een comeback, hoogstwaarschijnlijk. Dat maakt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Autosport bekend. De race werd tot 2011 gehouden, maar vanwege tegenvallende commerciële resultaten bleef het daarbij.

Voorlopige F1-agenda 2020

Nu de GP van Turkije een comeback gaat maken, zal de Formule 1-agenda er zo uit komen te zien:

30 augustus | GP van België (Spa)

6 september | GP van Italië (Monza)

13 september | GP van Toscane (Mugello)

27 september | GP van Rusland (Sochi)

11 oktober | GP van Eifel (Nürburgring)

25 oktober | GP van Portugal (Portimao)

2 november | GP van Emilio Romagna (Imola)*

15 november | GP van Turkije (Istanbul)*

29 november | GP van Bahrein (Sakhir)*

6 december | GP van Bahrein (Sakhir)*

13 december | GP van Abu Dhabi (Yas Marina)*

Erdogan

Dat de GP van Turkije een comeback maakt min of meer te danken aan hun president. Want voor lange tijd stond Turkije niet eens op de radar. Het circuit wordt nu beheerd door Intercity, een bedrijf van Viral Ak, racer en sportwagen-verzamelaar. Viral Ak werd door Erdogan aangestuurd om de comeback van de GP van Turkije te bewerkstelligen.

Minimaal 15 races

Met de 6 races die al verreden zijn hebben we dan een agenda van in totaal 17 races. Dat komt goed uit, want de TV-stations hebben contracten met de F1-organisatie voor een miminum van 15 races.