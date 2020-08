Hennessey Huracán HPE900 heeft goed klinkende turbo’s

De Hennessey Huracán HPE900 is een van de weinigeauto’s met turbomotor die alsnog episch klinkt.

Als het gaat om de klasse van redelijke instap supercars, is er enorm veel keuze. Tegenwoordig heb je 600-700 pk onder je rechtervoet, een middenmotor en achterwielaandrijving. Helaas is de downsize-trend hier ook al een tijdje aan het woekeren.

Compact

Auto’s als de McLaren 720S en Ferrari F8 Tributo zijn voorzien van een relatief compacte motor met twee enorme turbo’s. Dit heeft als voordeel dat je veel meer vermogen en koppel tot je beschikking hebt. Dat betekent dat supercars echt bizar snel zijn tegenwoordig. Als uitzondering was daar altijd de Lamborghini Huracán.

Italiaanse volbloed

Deze Italiaanse volbloed met Duitse nicht heeft een atmosferische V10. Het nadeel is dat deze beduidend ‘trager’ is dan de 720S of F8. Maar de Huracan is alsnog bloedsnel én dankzij het fraaie geluid heb je nog meer de sensatie dat het hard gaat.

Hennessey Huracán HPE900

Kun je die twee ook combineren? Jawel, laat dat maar aan de dames en heren van Hennessey over. Hun laatste project is deze Hennessey Huracán HPE900 met twee turbo’s. Normaal gesproken zorgt dat voor een flinke downgrade qua geluid, maar niets is minder waar. Bij de Hennessey Huracán HPE900 heb je alsnog een enorme bak lawaai. Alleen wordt de tiencilinder huil voorzien van een hoop gesis van de turbo’s. Cool!

Aangepast

Er is een hoop aan de 5.2 V10 aangepast aan deze Hennessey Huracán HPE900. Naast de twee turbo’s is er een nieuwe inlaatsysteem, uitlaatsysteem, downpipes, intercooler, oliepomp, ECU, slangen, buizen en nog een hele hoop meer om de tiencilinder geschikt te maken om meer vermogen te leveren én aan te kunnen.

Bijna net zo snel als een Bugatti

Het resultaat is verbluffend. Het maximum vermogen bedraagt namelijk 912 pk bij 7.400 toeren. Daarmee kan de Hennessey Huracán HPE900 van 0 naar 96 km/u sprinten in slechts 2,6 seconden, dat is 1 tiende minder dan een Bugatti Veyron. Het is een heuse ‘9 second car’, want in 9,8 seconden is de kwartmijl afgeraffeld met een eindsnelheid van 233 km/u.

Garantie (!)

Qua uiterlijke wijzigingen valt het mee met de Hennessey Huracán HPE900. Denk aan andere badges en Hennessey-stickers. Het meest in het oog springend is het ontbreken van de achterbumper, iets dat we ook zagen op diverse UGR-Lamborghini‘s. Over UGR gesproken, die halen er aanzienlijk méér vermogen uit. Het verschil is dat je op deze conversie een jaar of 10.000 mijl garantie krijgt. Wel een fijne gedachte met 912 pk.

Prijzen zijn op aanvraag. Het zal wel niet heel goedkoop zijn.