‘Nieuwe Tesla hatchback moet Volkswagen ID3 aanpakken’

De nieuwe Tesla hatchback gaat de strijd aan met de ID3 en Leaf.

De groei van Tesla is bijzonder immens te noemen. Van een klein groepje enthousiastelingen die een sportwagentje ombouwen met een elektromotor tot een fabrikant die meer dan een half miljoen auto’s op jaarbasis produceert.

Lauweren

Dat niet alleen, Tesla heeft de gehele markt op zijn kop gezet met hun innovaties op het gebeid van elektrisch rijden, autonoom rijden, over-the-air-updates, een supercharger-netwerk en uiterst kale interieurs. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de Amerikanen op hun lauweren gaan rusten. Binnenkort komt de Model Y naar Nederland, bijvoorbeeld.

Hete ijzers

Daarnaast zitten er nog wat hete ijzers in het vuur: de Semi, Cybertruck en Roadster moeten nog komen. Volgens Autocar zit er nog meer aan te komen. Hoe gaaf die Semi, Cybertruck en Roadster ook mogen zijn, deze zijn niet direct relevant voor Nederland. Maar het nieuwe project is dat wel: er komt een kleine en goedkope Tesla en wel heel snel. Nu is het nieuws te groot om niet te vermelden, maar is de Britse publicatie vrij vaag over de bron én gebruiken ze uitspraken van een paar maanden geleden.

Nieuwe Tesla hatchback

De nieuwe Tesla Hatchback wordt gebouwd op basis van de Tesla Model 3. De auto kan gebouwd worden in de nieuwe Gigafactory in Berlijn. Het is de bedoeling dat de Model 3 Hatchback aanzienlijk goedkoper zal zijn. Volgens Elon Musk moeten de auto’s goedkoper worden om te slagen in hun missie (waarschijnlijk wereldwijde dominantie).

Leaf en ID3 alternatief

De nieuwe Tesla Hatchback moet een alternatief zijn voor elektrische hatchbacks als de Volkswagen ID3 en Nissan Leaf. Waar de huidige Tesla Model 3 zo’n 50 mille kost, moet de nieuwe Tesla hatchback aanzienlijk goedkoper zijn: zo’n 30 mille voor de versie met 45 kWh accupakket.

Instapper

De huidige Tesla Model 3 instapper is behoorlijk vlot en heeft een flinke actieradius voor een instapper. De verwachting is dat de nieuwe Tesla hatchback een stukje langzamer zal zijn en een kortere range zal hebben. Er zit nog wat ruimte in het vat om te ‘downsizen’. Dan nog bestaat de kans dat de auto in zijn klasse bovengemiddeld cijfers laat noteren.

Model 2

Qua naamgeving wordt ‘Model 2’ genoemd. Naar het schijnt vind Elon Musk het ‘S3XY’ wel leuk geweest en gaan ze nu een serieuzere kant op qua naamgeving. Dan de allergrootste verrassing: het is de bedoeling dat de nieuwe auto al in 2021 zal verschijnen. Hopelijk staat de ID3 tegen die tijd ook in de showroom.

Via: Autocar.