GP van Australië dit weekend virtueel van start

Jazeker, de GP van Australië wordt dit weekend wel verreden. De coureurs zijn echt, de auto’s en de baan zijn virtueel.

Zoals altijd is de periode voor de gemiddelde F1-tijd tussen de wintertest in Barcelona en de start van het F1-weekend in Australië een spannende. In principe valt er niet veel te zeggen op basis van de tests en toch ook weer wel. Kijk naar vorig jaar. Williams was langzaam in de tests en was dat ook tijdens de races.

Houtje bijten

Maar de start van het seizoen hebben we dit jaar helaas moeten missen. De Grand Prix van Australië is tot nader order uitgesteld. Dat geldt overigens niet alleen voor de GP van Australië. Alle races tot Canada zijn uitgesteld. De GP van Monaco is zelfs gecanceld. Kortom, de F1-liefhebber zal even op een houtje moeten bijten.

Doekje voor het bloeden

Maar is er een doekje voor het bloeden, de Grand Prix van Australië zal toch van start gaan. Er zullen echte Formule 1-coureurs aan de start verschijnen. De auto’s en de baan zijn overigens niet ‘echt’, maar virtueel. Er wordt geracet op de simulator. Nu grote evenementen bijna nergens zijn toegestaan, is het online racen erg populair geworden.

Echte Formule 1 Coureurs

Op 22 maart werd de GP van Bahrein gereden. Wat begon als een soort uit de hand gelopen grap, bleek zeer populair. De race werd namelijk bekeken door 1.300.000 mensen. Tsja, er zitten ook veel mensen thuis die niet kunnen werken. Aan die virtuele race deden ook echte Formule 1-courerus mee: Nico Hülkenberg en Lando Norris.

5 April

Het aantal F1-coureurs voor de GP van Australië is hoger: vijf stuks. Ditmaal doen Alexander Albon (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Williams), Lando Norris (McLaren) en Nicholas Latifi (Williams) mee. De virtuele GP van Australië staat gepland voor 5 april. Aanstaande zondag dus. De race kun je bekijken op de startpagina van het Formule 1 YouTube kanaal.