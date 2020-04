De 10 dikke cabriolets op Marktplaats

Wat zijn eigenlijk de gaafste dikke cabriolets van Marktplaats? Team Autoblog zocht het voor u uit!

Het is weer zomertijd. Niet alleen vanwege het feit dat de klok afgelopen weekend een uurtje naar voren is verschoven. Ook het weer lijkt eindelijk weer een beetje mooier te worden. De temperatuur is nog relatief laag, maar de hoeveelheid zon maakt blij.

Je weet wat zonnestralen betekenen: het cabrio seizoen is dan weer begonnen! Natuurlijk is het nog niet helemaal ideaal, maar met stoelverwarming, airscarf, windscherm of gewoon een dikke trui kom je een heel eind.

Om te zien welke auto’s er salonfähig zijn dit seizoen, zijn we even wezen kijken naar de gaafste dikke cabriolets op Marktplaats. Om te voorkomen dat er 10 Bentley cabrio’s in staan, hebben we gekozen voor één cabrio per merk. Weet je meteen welke je moet kopen. Waar je op moet letten bij het kopen van een cabriolet, vertelt Casper je graag. In de tekst staat per auto de betreffende link naar de advertentie, die informatie staat bij de tekst vermeld. Hier komen ze!

Saab 9.3 Aero Cabriolet 2.8T Aut.

€ 19.950

160.124

2008

Er is een tijd geweest dat 10% van alle Saabs een 9-3 Cabriolet was. Niet in Nederland, maar in totaal. Daar waren twee redenen voor. Ten eerste waren de andere Saabs niet bijster populair en waren er maar een paar modellen. Ten tweede was de Saab Cabrio een begrip. Het is zeker een ‘dikke cabrio’, maar wel eentje die het er niet te dik bovenop legt. Met een Saab Cabrio ga je naar de bossen om daar open te rijden. Met een Saab Cabrio open je niet het dak voor een vol terras. De rest van de auto is daarop aangepast. Het is voornamelijk een heerlijke cruisemachine. Die motor is prettig, maar eigenlijk overbodig. Een 1.8t met Hirsch chip is meer dan voldoende, maar ja: het gaat om dikke Cabriolets en dikker dan deze 2.8 Aero werd het niet.

Nissan 370Z Roadster (Z34)

€ 26.900

2010

94.818 km

We gaan door met een een vrij modaal geprijsde auto. De Nissan 370Z is een niet al te beste aanbieding als je ‘m nieuw koopt. Je helpt voornamelijk de tekorten bij de fiscus aan te vullen. Gebruikt daarentegen zijn het topaanbiedingen. Deze bruine roadster is al een paar jaartjes oud en heeft er al bijna een ton op zitten. Toch oogt de auto erg fris. Sowieso, 95.000 km op 10 jaar is alsnog minder dan 10.000 km per jaar. Omdat de 370Z sowieso niet het meest verfijnde instrument is, is zo’n Roadster een goede optie. De extra dimensie geeft de auto een leuke old-school vibe. Dit is een auto waarin je gevoelsmatig nog echt moet werken. Net als de Britse sportwagens van weleer, zoals de Austin Healey 3000 of TVR Griffith. Het grote verschil is dat deze 370Z véél betrouwbaarder is.

Jaguar XK 5.0 Convertible Portfolio (X150)

€ 76.950

2014

9.493 km

Het nadeel aan veel cabrio’s met veel vermogen is: ze worden nogal snel fout. Ze zijn laag, protserig en dienen geen enkel nut op gezien worden na. Althans, vaak. Met deze Jaguar XK is dat wat anders. Helaas heeft Jaguar dit gedeelte van de markt vaarwel gezegd, maar man wat deden ze het goed met de XK. Je kon de sportieve XKR en supersportive XK-RS bestellen, maar de gewone XK met 5.0 V8 is misschien wel de beste keuze uit de range. Zeker zoals deze in het donkerblauw met ivoorkleurig lederen interieur. Het is een bijzonder stijlvolle auto die tijdloos fraai is. Deze XK is wat aan de prijs, maar heeft in de afgelopen jaar nauwelijks kilometers gereden. De perfecte auto voor het huis in Saint-Tropez, dus.

Mercedes-AMG C63S Cabriolet (A205)

€ 77.850

2017

45.874 km

Zo stijlvol als de Jaguar is, zo fout is deze Mercedes. Dat is niet erg. Je gaat ook niet zeuren om calorieën als je onbeperkt spareribs gaat eten. De Mercedes-AMG C63 is een auto met eigenlijk te veel vermogen, te veel luxe en te veel gewicht. Als Cabrio verlies je dan te veel stijfheid. En toch heeft de C63 wat. Voornamelijk omdat het een ‘modale’ C-Klasse is met de motor uit de AMG-GT (en Aston Martin!). Ook prettig: je hebt vier zitplaatsen, de meeste dikke achtcilinders met achterwielaandrijving zijn tweezitters. Zelfs de prijs van deze C63 AMG valt relatief gezien erg mee. De kleurencombinatie met blauwe lak en een zwart-wit interieur moet wel je smaak zijn, maar als je dan toch een Mercedes met een fout randje gaat kopen, doe het dan goed.

Ferrari California T

€ 114.950

2015

57.287 km

Zelden knapte een auto zo veel op van een facelift. Alles wat er mis was met de originele California, werd met de California T rechtgezet. Het is nog steeds geen beauty (zoals de Portofino dat wel is), maar de T is aanzienlijk minder lelijk. Dankzij die ‘T’ (van Turbo) is de California nu ook véél sneller, waardoor de auto het Ferrari schild met trots mag dragen. De kleur van dit exemplaar is Rosso California, een stuk chiquer dan Rosso Corsa. Ook de kilometerstand is perfect: Nog altijd laag genoeg voor jarenlang plezierige kilometers, maar net iets te veel om in de garage voor altijd op te sluiten.

Audi R8 GT Spyder quattro

€ 119.950

2012

19.294 km

Soms moet je je niet al te druk maken om logica en kijken naar het eindresultaat. Porsche zou nooit een 911 GT3 Cabrio maken en bij Audi dachten ze: waarom eigenlijk niet? De Audi R8 GT is namelijk precies zo’n auto. Het is een auto voor mensen die gewoon van alles het dikste willen. De R8 GT was een speciaal model met een lager gewicht en hoger vermogen. Naast 333 coupé’s werden er ook 333 Spyders gebouwd. Dit rode exemplaar heeft een KW-onderstel, wat in 9 van de 10 gevallen een vooruitgang is. KW levert namelijk topkwaliteit. Dat niet alleen, je kan met het systeem ook de neus iets omhoog liften, zodat je vele drempels kunt nemen. Waarschijnlijk is het de best klinkende uit het hele lijstje, dankzij een atmosferische V10 én een capristo uitlaat.

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet (991)

€ 148.900

2017

21.458 km

Misschien wel de lekkerste uitvoering van de Porsche 911. Er zijn enorm veel verschillende smaakjes. Deze heeft alles wat je maar kan wensen, de GTS is een lekkere uitvoering qua motor, onderstel, wielen, exterieur, interieur én opties. Precies goed dus. Een Turbo is sneller, maar heb je echt meer dan 450 pk in een 911 nodig? Nee, natuurlijk niet. Dit exemplaar is Miami Blue, wat goed is voor voldoende begerige blikken van jezelf als je je reflectie ziet. De prijs is wel behoorlijk stevig, want een nieuwe 911 komt bijna in zicht. Maar ja, dat is een kale dichte Carrera Coupé. Bij deze auto weet je dat de vorige eigenaar flink in de buidel heeft getast voor de opties.

Bentley Continental GT Convertible W12 by Mulliner

€ 139.945

2012

37.384 km

Als het echt gaat om dikke cabriolets is de Bentley Continental GT Convertible de absolute winnaar. Ten eerste vanwege het gewicht: dat is bizar hoog. Als cabriolet valt er veel voor te zeggen. Een sportieve sportcoupé was de gewone GT toch al niet, dus het is niet dat je het karakter van de auto verminkt. Het is een relaxte cabrio waarin het mogelijk is op zeer hoge snelheid door Europa te doorkruisen. Dit beige exemplaar ziet er op het eerste gezicht saai uit, maar is het niet. De lak is een Mulliner Specification lak en kent meerdere schakeringen. De velgen zijn gesmeed en gepolijst. Het interieur is ook licht van kleur, wat bewijst dat de vorige eigenaar wist wat ‘ie ging doen met deze open Edelbrit: zoveel mogelijk zonnige kilometers maken.

Maserati GranCabrio Sport

€ 196.500

2019

11.145 km

Een goede cabrio kun je rationeel niet verklaren. Morgans, Saabs, Donkervoorts: allemaal dikke cabriolets die je deels met het hart koopt. Bij een Maserati gaat het een stap verder, dan zet je gewoon je hele hoofd uit. Nuchter beschouwd is deze auto totaal niet interessant. Maar toch. Ten eerste de lijnvoering. De auto is heel erg mooi opgedroogd. Ja, de basis is vrij oud. Maar maakt dat uit? Het is nog altijd een bloedmooie verschijning. Het interieur is in de tussentijd erg opgeknapt. Het mooiste is nog de motor. De hemelse klanken zijn genoeg om de stevige vraagprijs van deze grijze beauty te rechtvaardigen. Of het de dikste cabrio van Marktplaats is? Bwoah, de Rolls is ‘dikker’. De GranCabrio is de coolste en verdiende een speciale, eervolle vermelding.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé

€ 254.000

2009

11.390 km

Oh wacht. Als het gaat om extreem dikke cabriolets, is de Rolls-Royce Phantom Cabrio de onovertroffen winnaar. Natuurlijk is ook deze auto enorm zwaar. Het is de ideale cabrio voor de ultieme rijkaard. In deze auto is het niet alleen genieten om het genieten, maar wil je ook aan iedereen laten zien dat het heel erg goed met je gaat. Deze specifieke Roller kent een niet al te spannende kleursamenstelling, maar laat je niet in de luren leggen. In het echt kun je zien dat het 50 kilo aan blauwgrijze lak is. Daarnaast is het formaat van de Phantom DHC echt imponerend.