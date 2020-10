GP van Duitsland 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alle ins en outs over de GP van Duitsland 2020 c.q. GP van de Eifel 2020, met alle voorspellingen van de kenners!

De GP van Eifel staat voor de deur. GP van Eifel? Kennen we die? Ja en nee. Uiteraard is de Grand Prix volkomen nieuw. Het zal de eerste keer zijn dat de ‘Eifel GP’ verreden zal worden. Het is net als met de GP van Stiermarken, de GP van Toscane en de 70 Anniversary GP. Ondanks dat de GP van de Eifel zo heet, zullen we het de GP van Duitsland noemen in het artikel.

Voordat we van start gaan, de agenda van de GP van Duitsland 2020 (of toch de GP van de Eifel 2020) ziet er als volgt uit:

Vrijdag 9 oktober

11:00 – 12:30 | 1e Vrije training

15:00 – 16:30 | 2e Vrije training

12:00 – 13:00 | 3e Vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

GP van Duitsland 2020 / GP Eifel 2020

Vanwege alle coronaperikelen heeft de organisatie flink moeten puzzelen om een redelijke kalender te construeren. Welnu, dat is meer dan uitstekend gelukt. Een paar dubbele races en een paar circuits die terug van weggeweest zijn hebben daaraan bijgedragen.

De GP van Eifel gaat verreden worden op de Nürburgring. Waarom het dan niet de GP van Duitsland? Simpel: die mag Hockenheim organiseren, niet dat ze dat doen, maar dat terzijde. Hockenheim heeft de rechten om de GP van Duitsland te organiseren en de Nurburgring heeft even deze naam ‘bedacht’. Weet je dat ook weer.

De Nürburgring is geen onbekende. Jarenlang werden er twee races in Duitsland gehouden. De GP van Duitsland (Hockenheim dus) en de GP van Europa. Maar liefst 12 keer werd de GP van Europa gereden op de Nürburgring. Om het helemaal ingewikkeld te maken: tussen 2008 en 2014 werd de GP van Duitsland om en om gehouden bij de Nurburgring en op de Hockenheimring. Driemaal is de Duitse GP op de Nürburgring geweest. Maar het wordt nog gekker, want op de Nürburgring is ook tweemaal de GP van Luxemburg gereden. Dan komen we uit op 17 maal, plus natuurlijk de eerste race op de GP Strecke van de Nürburgring in 1985. De races ervoor werden voornamelijk gereden op de Nordschleife van de Nürburgring.

Welke coureurs van 2020 reden in 2013 op de Nürburgring?

Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Red Bull), Kimi Räikkönen (Lotus), Romain Grosjean (Lotus), Daniel Ricciardo (Toro Rosso), Sergio Pérez (Force India) en Valtteri Bottas (Williams).

Hoe zag het podium voor het laatst uit op een GP in Duitsland op de Nürburgring?

De laatste keer dat er gereden werd op de Nurburgring, was in 2013. Tijdens een zonnig raceweekeinde was Vettel te snel voor iedereen.

1. Vettel (Red Bull)

2. Raikkonen (Lotus)

3. Grosjean (Lotus)

Wie reed de snelste ronde op de Nurburgring in 2013?

In 2013 was Ferrari nog een team om rekening mee te houden. Fernando Alonso wist tijdens ronde 51 een tijd neer te zetten van 1:33.468.

Wie stond er op pole tijdens de race op de Nurburgring 2013?

Lewis Hamilton! Jazeker, hij finishte een halve minuut achter de winnaar, maar kwalificeren kon hij toen al, ondanks dat de racepace van de Mercedes erg matig was.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Duitsland 2020?

Dit is een lastige, want we kunnen niet even kijken naar de resultaten van een paar jaar geleden. Ook spelen de weersomstandigheden mee. We kunnen even de voordelen en nadelen tegen elkaar afwegen. De GP Strecke van de Nürburgring is niet een enorm ‘power-circuit’. Met een goede balans en behoorlijke racepace kun je erg ver komen. Het is niet zoals Sochi, waarbij je in feite bij voorbaat kansloos bent.

Niemand heeft recente ervaring op de baan. Gelukkig ligt er voldoende rubber van de 24 uurs race van de Nurburgring van afgelopen weekend. Verstappen wordt gerekend tot de talenten die zich enorm snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Daarnaast zit ‘ie ook niet bepaald in een zeepkist. Toch hoeven wij ons geen illusies te maken. Als er niets raars gebeurt, rolt Mercedes het hele veld op. Waarom? Wel, daarvoor gaan we naar het volgende hoofdstuk?

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Duitsland 2020?

Kort door de bocht: het wordt Mercedes-weer. Het is namelijk best guur. Op donderdag wordt het zo’n 14 graden en die temperatuur zakt naar 12 graden op zaterdag en zelfs 10 op zondag. Dan de neerslag: er gaat een hoop vallen. Wanneer en hoeveel is niet helemaal duidelijk, maar voor elke dag staat er regen op de planning.

Verstappen is een uitstekende regencoureur, gelukkig. Helaas is Lewis Hamilton dat ook. De Mercedes is sowieso uitstekend tijdens natte omstandigheden. Waarschijnlijk gaan de Mercedes coureurs voordeel behalen met het DAS-systeem, waardoor zij sneller hun banden kunnen opwarmen.

Waar kan ik de GP van Duitsland 2020 kijken?

Normaal gesproken hebben we het over vier mogelijkheden, maar voor dit weekend hebben we 5 manieren voor je!

RTL Deutschland

Een GP die in Duitsland gereden wordt, wil je eigenlijk ook zien met Duits commentaar. Het heeft een paar voordelen. Het is gratis, de beeldkwaliteit is uitstekend en het commentaar is uitermate prettig. Het is bijzonder om te zien hoe weinig chauvinistisch Duitsers zijn sinds Schumacher niet meer meedoet. Nadelen: reclame. Zeker in het begin duurt deze wat langer. Gelukkig zijn het bierreclames. En ja, je mag vragen aan je vriendin of je ook zo’n lekkere Krombacher mag hebben. Blijft toch de koningin onder de bieren.

Ziggo

Wij Nederlandsers hebben het nationalisme overgenomen. Alles staat in het teken van Max Verstappen. Dit betekent bij een Formule 1 Café uitzending dat een noob als Roland Molendijk zijn ongefundeerde gebler aan tafel mag verkondigen en een kenner als Rick Winkelman aan een bar moet zitten. De voor- en nabeschouwingen kun je dus beter overslaan, want is het meer ‘cringey’ dan Nederlandse natuurfilms. Commentaar van de overenthousiaste Olav Mol is aanstekelijk, maar helaas krijgt een herintredende tandarts ook spreektijd om zijn warme gevoelens over de Nederlandse deelname te verheerlijken. Wel een voordeel: de verbinding is stabiel en van hoge kwaliteit. Ook kun je races per keer kopen.

F1TV App

Het mooie van de F1 TV App: je kan gewoon alles zien wat je wil zien Wil je de race zijn vanuit het gezichtspunt van George Russell? Geen probleem. Wil je alleen naar de data kijken? Ook geen probleem. Daarnaast kun je ook kiezen uit commentaar. Naast het genoemde Duitse en Nederlandse commentaar kun je kiezen uit Frans, Italiaans, Spaans en Brits. Er zijn twee nadelen: in 2020 is de service niet heel erg stabiel gebleken en 60 euro per jaar is het op zich wel waard als het allemaal werkt, maar het blijft 60 euro.

Streams

Want je kan de race natuurlijk ook gewoon gratis bekijken. Daarvoor kun je het internet op surfen op zoek naar een stream. We hebben hier een overzichtje van enkele streams. Daarbij willen we wel aantekenen dat het op eigen risico is. Qua reclame en andere digitale troep is het natuurlijk niet ideaal. Ook is de verbinding vaak matig en de beeldkwaliteit acceptabel op zijn best. Normaal gesproken is het een goede backup voor als de F1TV app uitvalt of er bierreclames voorbij komen.

Youtube

Maar niet getreurd, want de GP van Eifel gaat uitgezonden worden op Youtube! De gehele race zal kosteloos te volgen zijn op de video dienst van Google. Dat maakt het extra makkelijk dus, aanrader! Let op, de race zal alleen gratis te zien zijn in Denemarken, Zweden, Zwitserland, België, Nederland en Duitsland. Houdt de Formula 1 pagina op Youtube dan ook goed in de gaten! Zowel de trainingen, kwalificatie als race zal worden gestreamd op Youtube.

Autoblog voorspelling voor GP van Duitsland 2020

Net als alle andere races zullen er voorspelingen gedaan worden omtrent de GP van Eifel 2020. De drie prominenten van deze website zullen hun kennis, kunde en voorgevoel met jou gaan delen. Het enige wat je nu moet doen, is een matig wedkantoor zoeken en een gokje wagen. Of niet natuurlijk, dat is veel verstandiger. Tegen de verwachtingen in staat Michael fier bovenaan in de tussenstand.

Wouter over de GP van Duitsland 2020

Hamilton Verstappen Bottas

De verwachting is dat het koud, nat en guur wordt. Net als de relatie tussen Red Bull en Renault dus, maar ook die kan omslaan. De wonderen zijn de wereld nog niet uit en wellicht racen ze straks onder een lekker herfstzonnetje in de Eiffel.

Natte races liggen Max altijd wel, maar de handling van dit jaars Red Bull is nogal nasty. Dus wordt Max of tweede of zesde. Hamilton pakt hem gewoon weer en Bottas wordt drie. Of twee dus, kan ook nog. Wouter, ex-relatietherapeut Erwin Kroll en Peter Timofeef

Michael over de GP van Duitsland 2020

Bottas Verstappen Albon

Wat we hier weer van moeten maken. Natuurlijk als je alle ontwikkelingen van de laatste weken meepakt dan kan ineens alles de uitslag worden. De ratio zegt natuurlijk gewoon the usual trio op het podium. Ik denk dat Lewis misschien wel even in de slachtofferrol blijft en zichzelf dwars gaat zitten.



Dus Lewis valt uit! Max wordt 2, Bottas wordt weer 1 en Albon wordt 3. Hey je moet af en toe eens gokken hè! Michael, leeft op het randje.

Jaap over de GP van Duitsland 2020

Hamilton Bottas Verstappen