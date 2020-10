Automaat vs. handbak: dit is de stand in Nederland - Autoblog.nl

BOVAG heeft de cijfers voor ons.

De automaat versus handbak-discussie is deze week al twee keer voorbijgekomen op Autoblog. Het grootste nieuws wat dat betreft was de aankondiging van de R&D-chef van Mercedes dat ze gaan stoppen met de handbak. Daarnaast meldden we ook dat de M3 Touring waarschijnlijk geen handbak krijgt, in tegenstelling tot de sedan. We hebben het er dus al meermaals over gehad deze week, maar wat is precies de huidige stand van zaken in Nederland?

Deze vraag kunnen we nu beantwoorden omdat BOVAG het jaarlijkse naslagwerk Mobiliteit in Cijfers heeft gepubliceerd. Daarin valt onder meer te lezen wat de verhouding is tussen auto’s met een automaat en auto’s met een handbak in Nederland.

Het spant erom, maar anno 2020 heeft toch echt een meerderheid van de auto’s een automaat: 53% om precies te zijn. Het is nog niet zo lang dat de automaten de handbakken in aantal overtreffen in Nederland. Vorig jaar was dat pas voor het eerst het geval, toen 51% van het Nederlandse wagenpark over een automaat beschikte. In 2018 waren de handbakken nog ruim in de meerderheid met 60%.

Het was een kwestie van tijd voordat de handbak in gehaald zou worden, maar er is nu een specifieke ontwikkeling die dit in een stroomversnelling brengt. We hebben het natuurlijk over de opkomst van de elektrische auto. Als je een EV bestelt kun je lang zoeken naar een handbak in de configurator.

Een hybride aandrijflijn en een handbak sluit elkaar niet uit, maar in de praktijk komt het weinig voor. Maar 1 op de 20 hybrides heeft een handbak. Bij diesels geniet een automaat uiteraard ook meestal de voorkeur: 3 op de 5 exemplaren heeft een automaat. Alleen bij benzineauto’s is nog een ruime meerderheid handgeschakeld: 64%.

Verder valt in het naslagwerk te lezen dat het totale Nederlandse wagenpark op 1 januari 2020 uit 8.938.572 auto’s bestond. Volkswagen heeft daarin verreweg het grootste aandeel, met 1.008.678 auto’s. Daarna volgen Opel, Peugeot en Ford met respectievelijk 715.527, 688.527 en 605.678 auto’s.

Goed, dat zijn weer genoeg cijfers voor één artikel. Als graag nog meer cijfers wilt zien, mag je zelf in het rapport grasduinen.