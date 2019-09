Dit is Fords nieuwe middel om boeven te bestrijden

De Explorer krijgt ook een politieuniform aangemeten.

In de VS gebruikt men graag politieauto’s uit eigen land. Ford heeft bijvoorbeeld een grote vinger in de pap als het gaat om het aanleveren van politieauto’s. De Taurus en Explorer kunnen bij elke nieuwe versie vrij snel rekenen op een versie met lichtbak op het dag (en tegenwoordig in de grille). Aangezien er een nieuwe Explorer is, is er ook een nieuwe politieversie. Hij heet Ford Police Interceptor Utility.

Natuurlijk is het doel van de Explorer politieauto om ruimte te bieden voor spullen, meer dan de Taurus dat kan. Het belangrijkste nieuwtje voor de nieuwe Utility is de hybride-aandrijflijn. Niet alleen is het handig voor die extra groene touch aan de zware benzinemotor, ook kan die accu de systemen (computers en dergelijken) aan boord opladen. Handig en efficient, bovendien kan Ford nu op goedkeuring rekenen van milieugekkies. Tenminste, op papier.

Een paar andere nieuwe features vinden we in een nieuwe veiligheidsmodus. De auto kan met camera’s en sensoren detecteren of iets wellicht gevaarlijk is. Als de auto iets gevaarlijk vind (een andere auto die te hard aan komt rijden), waarschuwt de auto de inzittenden, gaan de deuren op slot en de ramen dicht. Wat voor potentieel gevaar Ford hier precies mee bedoelt, weten wij ook niet. Maar extra veiligheid is altijd goed. Ook is de achteruitrijcamera losgekoppeld van de achteruitversnelling: zo kun je hem ook gebruiken ter surveillance.

De politie zal de nieuwe Explorers zo snel mogelijk in werking zetten. Zoals altijd ziet de auto er met zijn scala aan verlichting prima uit, een intimiderend verschijnsel in je achteruitkijkspiegel.