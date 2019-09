Open Ferrari V12 lekt al op het internet

Dit moet wel geweldig klinken!

Het is op dit moment stilte voor de storm. De IAA komt eraan. Zoals je in dit overzicht kunt zien staat ons weer een stortvloed aan primeurs te wachten. Met name van de Duitse merken zijn er zeer belangrijke noviteiten. Gelukkig zijn er altijd wel een paar verrassingen.

Tot die verrassingen moesten twee open Ferrari’s behoren. Echter, Ferrari communiceerde al naar haar klanten dat er niet één, maar twee open Ferrari’s getoond gaan worden op de Duitse beurs. De eerste is vrij logisch, dat is namelijk de F8 Spider, de opvolger van de 488 Spider. Sterker nog, waarschijnlijk krijgt de F8 Spider exact hetzelfde dakmechanisme als de 488 Spider, die op zijn beurt weer exact hetzelfde mechanisme heeft als de 458 Spider.

Van de tweede open Ferrari gingen er al geruchten. Het zou gaan om een open variant van de Ferrari 812 Superfast. Zoals de gelekte foto laat zien, doet de auto denken aan de zeer gelimiteerde Ferrari TRS. De stijlen aan de achterkant lijken hoger te staan dan bij de TRS, wat kan duiden op een iets praktischer dakwerk. Volgens de eerdere geruchten zou het ditmaal gaan om een productiemodel, niet om een strikt gelimiteerd model waarbij Ferrari je uitnodigt om er eentje te mogen kopen.

Met dank aan Wouter en Kristof voor de tip!