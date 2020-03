GP Zandvoort: kaartjes blijven geldig, geld terug mag ook

Gelukkig komt de organisatie van de GP van Zandvoort je nog een beetje tegemoet.

Vanmiddag maakte de FIA bekend wat we allemaal verwachtten, vreesden of dachten: de GP van Zandvoort is verzet. De nieuwe datum is niet bekend en de oorzaak is uiteraard het coronavirus. Nu komt er ook een officieel bericht van Dutch GP en ze doen niet hun best om je erbij te naaien als je de kaartjes al in bestelling had.

Geld terug of overzetten

De datum is dus niet bekend, maar het is niet 3 mei, zoals al bijna een jaar bekend is. Als jij je hele agenda hebt afgesteld op die datum, kan dit vervelend zijn. Heb je een ticket, maar kan je dan niet? Dan mag je gewoon je geld terug. Wel zo netjes.

Maar ben jij een doorzetter en kan jij koste wat kost die F1 halen? Dan worden je kaartjes gewoon doorgezet naar nader te bepalen moment later dit jaar. Ook daar wordt niet moeilijk over gedaan.

Thanks, Jumbo

Als jij er vroeg bij was, kon je kaartjes scoren voor 100 euro als ‘early adopter’. Ja, dan ben je er sowieso bij, dus dat was prima. Maar niet veel later begon Jumbo met kaartjes aanbieden voor 50 euro per stuk. Je zou dus gek zijn als je die ‘early adopter’-kaartjes niet terugstuurt: desnoods koop je één of twee goedkope kaartjes ervoor terug.

Rampjaar 2020

De GP van Zandvoort voegt zich toe aan een lange lijst evenementen in 2020 die uitgesteld of afgelast worden. De Nederlandse GP durft nog 2020 aan te houden: Monaco maakte bekend een jaartje over te slaan.