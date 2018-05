Graftak uit Hoogerheide sleept hond achter trike aan

Spuitje geven en in laten slapen deze gozer.

Woede. In Hoogerheide is een baggerduiker aangehouden omdat hij kilometers lang een hond achter zich aansleepte met zijn trike. De hond zat vastgebonden aan de driewieler en is vermoedelijk van Bergen op Zoom tot Hoogerheide achter het voertuig meegesleept. Naar verluidt hebben omstanders de kloefkapper aangesproken op zijn gedrag, maar mocht dat niet baten. Andere weggebruikers zagen dat de hond over zijn poten en buik over het asfalt schuurde en hebben de drietrapsdebiel uiteindelijk met behulp van de Marechaussee klem gereden.

Op dat moment was er uiteraard al veel leed geschied. De trouwe viervoeter leeft op een of andere manier nog, maar het is de vraag of dat zo blijft. Het beestje is zwaargewond naar een dierenarts gebracht. De bloedhond achter het stuur is ondertussen aangehouden door de politie vanwege dierenmishandeling. De 58-jarige kansenparel bleek vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Tijdens alle schermutselingen werden ook nog twee auto’s beschadigd.