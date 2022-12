Gratis Aston Martin Vulcan bij aanschaf van dit penthouse!

Goeie deal, toch? Een gratis Aston Martin, alleen even dit penthouse kopen.

Dan is het wel zo netjes dat we vermelden dat het penthouse een slordige 59 miljoen dollar kost. Maar goed, een kniesoor die daar op let natuurlijk. Naast auto’s is Aston Martin tegenwoordig ook druk met het opleveren van vastgoedprojecten. Slimme boys, daar in Gaydon. Real estate kan natuurlijk flink wat geld in het laatje brengen.

In Miami levert het Britse automerk binnenkort de Aston Martin Residences toren op. Dit luxe wooncomplex is meerdere keren uitgesteld, maar eindelijk kan er een lintje doorgeknipt worden. De toren is klaar voor bewoners om in te trekken. Echter, nog niet elk deel van het complex is verkocht.

De meeste marge pakt Aston Martin natuurlijk op het duurste object. Laat nu net deze woning nog te koop staan. Het gaat om het penthouse met een prijskaartje van 59 miljoen dollar. Om kopers te trekken heeft Aston Martin iets verzonnen. Koop het penthouse en krijg er een Aston Martin Vulcan bij cadeau.

Een bizar ‘cadeau’. Aan de Vulcan hangt een prijs van twee miljoen euro. Bovendien is het met 24 geproduceerde exemplaren ook nog eens een enorm zeldzaam ding. Blijkbaar had Aston Martin er nog ergens eentje staan om weg te geven. Toch aardig.

Het penthouse begeeft zich op de bovenste drie verdiepingen van het complex. Met acht badkamers kun je iedere dag ergens anders douchen en dan nog is de week met zeven dagen te kort om ze allemaal aan te doen. Uiteraard is er ook een privé zwembad. Hoef je tenminste niet zoals de andere bewoners van het complex gebruik te maken van het publieke zwembad in de Aston Martin Residences toren, je bent immers geen pauper. (via Automotive News)