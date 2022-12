Volkswagen blaast ‘oud vrouwtje met Golf reclame’ nieuw leven in

De iconische reclame heeft een nieuwe versie van Volkswagen gekregen.

Soms zijn commercials gewoon leuk om naar te kijken. De Volkswagen reclame, waarbij een oud vrouwtje haar Golf 3 particulier verkoopt aan een jongeman, zit ontzettend sterk in elkaar. Leuke humor, mooie beelden. De commercial slaat natuurlijk op het Nederlandse gezegde “van een oud vrouwtje geweest”. Oftewel, er is ogenschijnlijk zuinig mee omgegaan. Dat was niet het geval met die rode Volkswagen Golf 3.

De Nederlandse reclame van Volkswagen is internationaal geliefd, met miljoenen weergaven op YouTube. Reden voor Volkswagen om de commercial nieuw leven in te blazen. In het vervolg zien we het oude vrouwtje die het toch wel mist om een auto te hebben. Ze gaat naar de dealer en ziet daar een ID.5 GTX staan. Dit brengt leuke herinneringen naar boven..

Natuurlijk haalt de nieuwe reclame het niet bij het origineel. Maar het is grappig dat Volkswagen op deze manier het origineel nieuw leven in blaast. Laat je overigens niet gek maken door de stuntende ID.4 en ID. 5 GTX in de reclame. In het echte leven mag je de ESP niet eens uitschakelen van Volkswagen. Echter, trek wat zekeringen los en je kunt net zo veel lol beleven als het oude vrouwtje..