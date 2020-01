‘Foto’s Michael Schumacher in bed te koop voor 1,2 miljoen euro’

Van de meervoudige F1-kampioen zouden stiekem foto's uit zijn huis gesmokkeld zijn.





Het is het alweer dik zes jaar geleden dat de voormalige F1-coureur Michael Schumacher betrokken raakte bij een ernstig ski-ongeluk in Frankrijk. De sportman raakte zwaar gewond bij het incident en sindsdien is hij herstellende. Eerst een periode in het ziekenhuis, later in zijn huis in Genève.

De familie Schumacher wenst privacy en daardoor komt er amper info naar buiten over de gezondheid van Michael. Fans over de hele wereld zijn natuurlijk nieuwsgierig naar de actuele gezondheid van de zevenvoudig F1-wereldkampioen. Af en toe duiken er wat nieuwe details op, maar daar is ook alles mee gezegd.

Wie wil weten hoe Michael er op dit moment uitziet moet 1,2 miljoen euro betalen. Volgens The Mirror heeft een onbekende persoon foto’s in handen van een Schumacher die thuis in Genève in zijn bed ligt. De foto’s worden aangeboden voor 1,2 miljoen euro. Een opmerkelijk gebeuren. In de eerste plaats voor de familie, die in vertrouwen met specialisten werkt.

In de tweede plaats kan er niet zomaar getoetst worden of de foto’s ook echt zijn. Alleen de familie en specialisten die Schumacher behandelen weten hoe Michael er nu uit ziet. De politie is door de familie ingeschakeld om een onderzoek te starten.