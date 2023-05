Gratis geld! Automobilist gooit eurobiljetten uit raam

Oprah zei het al eerder, maar deze automobilist nam de uitspraak wel heel letterlijk en gooide veel geld uit het raam tijdens een achtervolging in Antwerpen.

Wat zou jij doen? Je ziet een auto rijden en opeens dwarrelen de briefjes van honderd euro om je heen. Natuurlijk, dat is geen zuivere koffie maar kan jij het weerstaan om niet even een paar briefjes op te rapen…

Automobilist gooit geld tijdens achtervolging in Antwerpen

Afgelopen zaterdag was dat het geval in Antwerpen. De politie probeerde een man aan de kant te zetten na een verkeersovertreding, maar dat zag hij niet zo zitten en ging er vandoor in zijn BMW. Woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie zegt dat ‘de bestuurder onze ploeg een tijdje aan het lijntje hield door enkele blokjes om te rijden, maar op een gegeven moment ging de wagen er in volle vaart vandoor.”

De politie heeft daarna de achtervolging ingezet. Uit de auto werden vervolgens grote sommen cash geld gegooid. Volgens de Gazet van Antwerpen gaat het hier om tienduizenden euro’s. Agenten lukte het om veel van het geld op te rapen. Echter, de politie sluit niet uit dat omstanders ook hebben lopen graaien. Het is onbekend hoeveel geld in totaal uit het raam is gegooid en hoeveel geld er nu nog mist.

Opmerkelijk genoeg slaagde de bestuurder zelf te ontkomen. Heeft de actie toch nog wat opgeleverd, om het maar zo te zeggen. In eerste instantie dan, want op de bewuste avond heeft de man zich alsnog aangegeven bij het politiebureau. Waarom hij er nou vandoor ging en waarom zoveel geld uit het raam smeet, dat is nog onbekend. Maar vast staat dat hij iets wilde verbergen, waarom zou je het anders doen.

Opmerkelijke wending

De politie dacht eerder op de avond de auto weer te zien. Deze werd weer na een achtervolging klemgereden. Echter, het was toch een andere auto die leek op de BMW. Deze bestuurder ging er vandoor omdat hij een rijverbod had, maar is dus gepakt.

Gekke avond bij onze buren. Blijft de vraag open staan of jij de verleiding kan weerstaan als er geld op straat ligt. Ook al weet je dat je het eigenlijk niet mag pakken…