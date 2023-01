In Antwerpen kun je al een maand gratis parkeren

Zijn de Belgen in een gulle bui of is er wat anders aan de hand?

Grote steden en auto’s, het blijft een lastige combinatie. Het duurt een eeuwigheid voor je in het centrum bent, vervolgens kun je geen parkeerplaats vinden en als je er een hebt gevonden betaal je de hoofdprijs.

Behalve in Antwerpen… Daar kun je momenteel gratis parkeren, als je dat wilt. Dit is geen beleid van de stad Antwerpen om meer mensen naar de stad te lokken. Er is wat anders aan de hand. Ze zijn namelijk gehackt.

Dit gebeurde een kleine maand geleden al, op 6 december. Antwerpen was toen het doelwit van een cyberaanval van een hackersgroep genaamd Play. Ze eisten losgeld van het stadsbestuur met als dreigement dat ze persoonlijke gegevens van inwoners op straat zouden gooien.

Dat bleek uiteindelijk bluf te zijn, maar intussen heeft Antwerpen de computersystemen nog steeds niet op orde. De grap is: daardoor kunnen ze geen parkeerboetes meer innen. Als je dus vergeet te betalen (al dan niet expres) krijg je geen parkeerboete.

Antwerpen is hierdoor naar schatting al €1,2 miljoen aan inkomsten misgelopen. Dit is dus alsnog een flinke strop voor de stad, ook al hebben ze naar het schijnt geen losgeld betaald.

Als je binnenkort naar Antwerpen wil afreizen (voor de ‘solden’ bijvoorbeeld): niet betalen voor het parkeren is op eigen risico. Ze kunnen ieder moment weer de boel op orde hebben en dan ben je gewoon weer de sjaak.

Zie je een maand lang gratis parkeren in Amsterdam ook wel zitten? Dan moet je misschien even hackerscollectief Play polsen. Het kan wel ten koste gaan van de persoonlijke gegevens van de inwoners…

Foto: @s4l0w3