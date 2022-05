Huh: ‘gratis’ invalideparkeerplaats blijkt veel geld te kosten

Een invalideparkeerplaats krijgen, dat zou toch makkelijk (en gratis) moeten zijn? Niet overal, zo blijkt.

Een handicap hebben is vervelend, dus kun je in de meeste situaties op steun rekenen. Ook wanneer het gaat om parkeren. Mensen met een invalidenkaart mogen altijd op de invalidenplekken bij de ingang parkeren op de meeste parkeerterreinen. Het gaat echter verder dan dat.

Eigen invalideparkeerplaats

Het echtpaar Hanneke en Gilbert Verboom uit Woerden had al zo’n parkeerkaart, maar vond het parkeren in hun eigen straat – een rijtjeshuis zonder oprit – wel goed. Het stel dankt hun invalidekaart aan een beenamputatie van Hanneke, die nu met een beenprothese door het leven gaat. Kleine stukjes lopen kon nog wel, dus was de noodzaak om altijd voor de deur te parkeren niet hoog. Door toenemende parkeerdruk vond het echtpaar het nu wél tijd worden voor een eigen invalideparkeerplaats. Je kent het wel, dan krijg je een gemarkeerde parkeerplek met een bord waarop het kenteken van de auto staat.

Duur

In theorie is dat zo simpel als de boel aanvragen bij de gemeente en goedgekeurd worden. Dat bleek ook qua moeilijkheidsgraad wel mee te vallen, maar qua geld niet. Zo’n beetje alles kwam op de rekening van het stel Verboom te staan. Legeskosten: 163,45 euro. Het verkeersbord: 76,70 euro én het onderbord à 45,50 euro en een wit kruis met markeringen op het asfalt wat een redelijk schrikbarende 422,85 euro heeft gekost. En ja, deze totale rekening van 708 euro en 5 cent (waar de gemeente nog 45 cent korting op gaf, dat dan weer wel) moest het stel zelf betalen. Dat konden ze prima betalen, maar het was een verrassend hoge rekening. Niet alleen omdat AOW’ers, een groep die toch vaak tegen het aanvragen van een invalideparkeerplaats aanloopt, dat wellicht lastig kunnen betalen, ook omdat het toch eigenlijk belachelijk is dat dit uit de zak van de aanvrager moet komen?

Zelf bepalen

Het is dan ook zo dat dit zeker niet overal is. De kosten voor een invalideparkeerplaats moeten ergens vandaan komen en de gemeente mag dat zelf bepalen. De gemeente Woerden heeft dus besloten dat alles op het bordje van de aanvrager komt. Andere gemeenten rondom Woerden maken er bijvoorbeeld een goedkopere zaak van. In Alphen aan de Rijn is het bijvoorbeeld helemaal gratis. Gehandicaptenorganisaties VNG en Ieder(in) laten weten dat het inderdaad gemeentelijk bepaald is en dat er regelingen zijn om een deel gecompenseerd te krijgen. Vooral de onzekerheid is nu vervelend: Ieder(in) pleit wel voor een landelijke berekening voor deze kosten. Het uitgangspunt van de organisatie is dan ook dat je beperking geen reden moet zijn om je scheel te betalen.

Een opvallende casus dus. Zoals gezegd hebben Hanneke en Gilbert er geen last meer van, want alles is betaald. Voor de toekomst wellicht een idee om hier eens kritisch naar te kijken. (via AD)

Image-credit: een Rolls-Royce op een invalideparkeerplaats, via @ilmers op Autoblog Spots.