Dankzij deze feature van vroeger wil jij ook weer een Model S

Eén voordeel blijft elke Tesla Model S achtervolgen en het merk brengt het terug!

Een Tesla Model S kent een enorm steile afschrijvingscurve. Voor minder dan 10 ruggen kan je een flink ervaren exemplaar op Marktplaats kopen. En dat is veel auto voor je geld, want een Tesla was altijd al potent qua specs en heeft veel features die nog steeds bijdetijds zijn. De afschrijving zit hem dan ook in het behoud van het batterijpakket en een potentieel bedrag met vijf cijfers om het te vervangen. Niet dat dat sowieso gebeurt, maar je moet er wellicht op voorbereid zijn.

Groot voordeel Tesla Model S

Maar een Tesla Model S-occasion heeft een groot voordeel wat hem nog goedkoper maakt. Veel vroege Model S’en hadden als paaimethode een ‘optie’: nooit te hoeven betalen voor opladen. Free Supercharging for Life, je kent het wel. Ja, echt: Musk beloofde dat je bij aankoop van een Tesla Model S je leven lang niet hoeft te betalen om hem vol te gooien met stroom. En die belofte blijft stand houden, alleen gaat het dus om de levensduur van de auto. Dus als je hem verkoopt gun je de nieuwe koper deze gratis levenssap. Maar dat werkt dus nog steeds.

Gratis Supercharging komt terug!

Zoals afgelopen week bekend werd: tegen alle verwachtingen in komen de Tesla Model S en X terug naar Europa en dus Nederland. Alle ins en outs kon collega Machiel je al vertellen, maar als je een Model S of X configureert kom je de bovenin je scherm een pop-up tegen. En het staat er echt: beschikbaar met onbeperkt gratis Supercharging en Premium Connectivity. Elektrisch rijden is relatief voordelig, maar tegenwoordig heeft ook stroom zijn kWh-prijs. Bij een Tesla Model S/X dus niet. Gratis tanken? Dat klinkt als de droom.

Er zijn een paar voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het enkel geldt voor de ‘nieuwe’ Model S en X die vanaf heden weer in de prijslijsten staat, geen eerdere exemplaren. En een passage die ons een beetje in het duister laat wat betreft de langdurigheid van het aanbod. Want het gaat om gratis Supercharging, zonder de term ‘For Life’.

Dit aanbod is beperkt geldig en kan op ieder moment worden geannuleerd. Tesla kan de beschikbaarheid van het voertuig vóór het verstrijken van het aanbod niet garanderen.

Dit lijkt erop te duiden dat Tesla te zijner tijd kan zeggen dat je weer moet gaan betalen voor Supercharging in je Model S. En ook een belangrijke verandering: het aanbod is gekoppeld aan het chassisnummer van je Tesla Model S of X en jou als persoon. Bij verkoop van de Tesla wordt dit dus niet overgezet. Ook is het aanbod niet om te zetten in tegoed of geld. En het aanbod omvat dus ook Premium Connectivity, waar de auto meer functies beschikbaar heeft via het mobiele netwerk. Normaliter 9,99 euro per maand, maar inbegrepen bij de Model S en X.

Het is geen toeval dat het juist de Tesla Model S en X zijn die dit paaiende aanbod ontvangen. De inmiddels twaalf jaar oude Model S en negen jaar oude Model X keren terug maar wel voor alles vanaf 110.990 euro. Dat is erg veel geld en we vermoeden ook dat het niet zo storm gaat lopen met deze twee modellen. Dan kan gratis Superchargen er ook nog wel vanaf.

Free Supercharging For Life is het dus niet, maar het lijkt erop dat je grotendeels weer geen stroomkosten hebt in de teruggekeerde Tesla Model S en X. Nu wil je er weer één. Toch?